Corriere della Sera: Eύσημα στην Ελλάδα και χώρες της ΕΕ που βγήκαν από τα μνημόνια – Στην Ιταλία το μόνο θετικό είναι η ανεργία

Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που είχαν παρουσιάσει δημοσιονομικά προβλήματα βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που δεν ισχύει όμως για την Ιταλία, σχολιάζει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Στη σημερινή της ηλεκτρονική έκδοση η εφημερίδα της Ιταλίας κάνει ειδική αναφορά στην Ελλάδα, στο χρονικό της οικονομικής κρίσης και στην πορεία εξυγίανσης που ακολούθησε για να βγει από τα δημοσιονομικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 2016 και πέρα η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε, με μέση ανάπτυξη του 1,8%, αναφέρει η εφημερίδα.

Η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,9%, οι δημόσιες δαπάνες περιορίσθηκαν κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον παραγόμενο πλούτο και η σχέση δημοσίου χρέους-ΑΕΠ θα διαμορφωθεί, φέτος, στο 136,9%, σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο της Ιταλίας.

H Corriere della Sera υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν καταφέρει, επίσης, να πετύχουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, να μειώσουν την ανεργία και να περιορίσουν τη σχέση δημόσιου χρέους-ΑΕΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εφημερίδα γράφει ότι το μόνο θετικό στοιχείο για την Ιταλία αφορά την ανεργία, η οποία έχει μειωθεί στο 5,8% ενώ όλες οι υπόλοιπες οικονομικές παράμετροι παραμένουν προβληματικές.

Μάλιστα σχολιάζεται και ότι παρά το ότι η Ιταλία έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό χρημάτων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (194,4 δισεκατομμύρια ευρώ), η μέση ετήσια οικονομική ανάπτυξη είναι του 1%, το έλλειμμα συνεχίζει να ξεπερνά τις ευρωπαϊκές παραμέτρους (βρίσκεται στο 3,1%) και η σχέση δημοσίου χρέους-ΑΕΠ φέτος θα είναι η υψηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω στο 140%.