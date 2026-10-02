Δημόσιο χρέος: Αποπληρωμή 2,5 δισ. ευρώ στον EFSF με έσοδα από τις τράπεζες

Κατά 2,5 δισ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος με την αποπληρωμή δανείων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που πραγματοποίησε η Ελλάδα την Πέμπτη (1.9.2026), αξιοποιώντας έσοδα από την πώληση συμμετοχών στις τράπεζες.

Τα χρήματα που κατευθύνθηκαν στην αποπληρωμή του χρέους προέρχονται από τις πωλήσεις μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε τράπεζες που είχαν λάβει στήριξη κατά την κρίση. Τα σχετικά έσοδα βρίσκονται πλέον στο Υπερταμείο, μετά τη συγχώνευσή του με το ΤΧΣ.

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Γιατί τα χρήματα πήγαν στον EFSF

Την 1η Σεπτεμβρίου η ελληνική πλευρά είχε ενημερώσει τον EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ότι το Υπερταμείο διατηρούσε περίπου 4 δισ. ευρώ από έσοδα που συνδέονται με το ΤΧΣ.

Οι δύο ευρωπαϊκοί μηχανισμοί έχουν, βάσει των δανειακών συμβάσεων, δικαίωμα να ζητήσουν αποπληρωμές από εισπράξεις του Υπερταμείου που προέρχονται από ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών τις οποίες είχαν χρηματοδοτήσει. Πρόκειται, δηλαδή, για χρήματα που συνδέονται με τη στήριξη των τραπεζών μέσω των ευρωπαϊκών δανείων.

Ο EFSF άσκησε αυτό το δικαίωμα για ποσό 2,5 δισ. ευρώ. Η αποπληρωμή κατευθύνθηκε σε αυτόν επειδή τα δάνειά του έχουν υψηλότερο κόστος από εκείνα του ESM. Έτσι, τα έσοδα από τις τραπεζικές συμμετοχές χρησιμοποιήθηκαν για να περιοριστεί το ακριβότερο από τα δύο σκέλη αυτού του δανεισμού.

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Τα δικαιώματα στο υπόλοιπο ποσό

Από το συνολικό ποσό των περίπου 4 δισ. ευρώ απομένουν περίπου 1,5 δισ. ευρώ, για τα οποία ο EFSF και ο ESM διατηρούν τα συμβατικά δικαιώματά τους. Η αποπληρωμή της Πέμπτης αφορά συνεπώς μέρος των διαθέσιμων εσόδων, ενώ τα δικαιώματα των δανειστών εξακολουθούν να ισχύουν για το υπόλοιπο.

Ο επικεφαλής του EFSF, Πιερ Γκραμένια, συνέδεσε την αποπληρωμή με την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χαρακτήρισε τα έσοδα από την επιστροφή των τραπεζικών συμμετοχών σε ιδιώτες ως απτή ένδειξη της ανάκαμψης του κλάδου μετά την κρίση και εκτίμησε ότι η χρήση τους για τη μείωση του χρέους στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στην αγορά.

Η είσπραξη των 2,5 δισ. ευρώ περιορίζει και τις ανάγκες χρηματοδότησης του ίδιου του EFSF. Το πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων του για το 2026 μειώθηκε στα 16,5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο ο οργανισμός έχει ήδη καλύψει με τις εκδόσεις που πραγματοποίησε μέσα στη χρονιά.