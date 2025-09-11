Μακρο-οικονομία

Εξαπλώνεται ραγδαία η ευλογιά των αιγοπροβάτων – Κολλημένες στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, δεν αυξάνεται η αποζημίωση για τα θανατωθέντα

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως δεν θα πρέπει να αναμένεται να ξεπεραστεί η υφιστάμενη αποζημίωση ανά πρόβατο που θανατώνεται
Πρόβατα σε χωράφι
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Δημήτρης Κατσαγάνης

Σε επικίνδυνο σταυροδρόμι βρίσκεται η εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεση του το newsit.gr, έχουν θανατωθεί 262.000 αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς, πλήθος που αντιστοιχεί στο 2,5% του συνόλου (10 εκατ. περίπου).

Aν και το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό, υπάρχουν τρία σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνάμει εξαιρετικά δύσκολη αντιμετώπιση όχι μόνο καθεαυτής της συγκεκριμένης ζωονόσου των αιγοπροβάτων (ευλογιάς), αλλά και των δραματικών επιπτώσεων της στην παραγωγή κρέατος και προπαντός γάλακτος και άρα στις τιμές τους (ιδίως προϊόντων όπως η φέτα), οδηγώντας τες προς τα πάνω.

Το πρώτο είναι η ανεπαρκής εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της ευλογιάς. Πληροφορίες του newsit.gr επισημαίνουν πως καθήκον του υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης είναι εκδίδει αποφάσεις για το ζήτημα αυτό, αλλά η εφαρμογή τους βρίσκεται στα χέρια των περιφερειακών διοικήσεων. Προκειμένου να ενισχυθεί το σκέλος της εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 σύσκεψη υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης – περιφερειών.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι πως αν και έχει εγκρίνει η Κομισιόν κονδύλι ύψους 63 εκατ. ευρώ προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους (δηλαδή εκείνους που αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα πρόβατά τους καθώς νόσησαν από την ευλογιά), το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί στους δικαιούχους του, καθώς έχουν παγώσει οι πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ (λόγω του σχετικού σκανδάλου) και δεν θα ξεπαγώσει μέχρι να γίνει η «εκκαθάριση» στον εν λόγω φορέα…

Το τρίτο πρόβλημα είναι πως αν και οι κτηνοτρόφοι αναμένουν υψηλότερη αποζημίωση για καθένα θανατωθέν αιγοπρόβατο, πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως κάτι τέτοιο πρέπει μάλλον να αποκλειστεί. Υπενθυμίζεται πως η σχετική αποζημίωση ανέρχεται σε 220 – 250 ευρώ (αν και η ζημιά από την θανάτωση ενός προβάτου μπορεί να φτάνει τα 400 ευρώ σύμφωνα με κύκλους της κτηνοτροφίας), ενώ σε άλλες χώρες της ΕΕ ανέρχεται σε μόλις 90 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Οι τράπεζες επενδύουν στην Παιδεία – 430 σχολεία ανακαινίζονται
Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, είναι ένα από τα 430 σχολεία που αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι τραπεζών με τη η διευθύντρια του 8ου δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας Σοφία Αποστολοπούλου 2
Newsit logo
Newsit logo