Έλεγχοι στην αγορά και νέο «εργαλείο» στη μάχη κατά της ακρίβειας

Με νομοθετικό «πακέτο» για τις άδειες, νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και παρεμβάσεις μείωσης γραφειοκρατίας, το υπουργείο Ανάπτυξης διαμορφώνει τον σχεδιασμό του για το 2026 γύρω από την αγορά, τις επενδύσεις και την καθημερινότητα των νοικοκυριών που πλήττονται από την ακρίβεια.

Στον προγραμματισμό του 2026, όπως αποτυπώνεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το υπουργείο Ανάπτυξης ιεραρχεί ως πρώτο μεγάλο στοίχημα την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή.

Η στόχευση του υπουργείου είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, να περιοριστούν τα βήματα και οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους. Από την άλλη, να ενισχυθεί ο έλεγχος της αγοράς ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους, χωρίς «γκρίζες ζώνες». Η κατεύθυνση αυτή έρχεται σε συνέχεια του νέου πληροφοριακού συστήματος OpenBusiness, που τέθηκε σε λειτουργία μέσα στο 2025.

Ο προγραμματισμός προβλέπει δημοσίευση νόμου και στη συνέχεια έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, με 34 πράξεις, ώστε να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις σε πρακτικό επίπεδο.

Στο επίκεντρο ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις

Κεντρικό δεύτερο μέτωπο είναι η προστασία του καταναλωτή, με την έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Η κίνηση αυτή συνδέεται ευθέως με την ανάγκη ισχυρότερης εποπτείας και καλύτερου συντονισμού σε μια περίοδο όπου η πίεση από το κόστος ζωής παραμένει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή, με δυνατότητα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών. Η στόχευση είναι να υπάρξει ένα πρόσθετο εργαλείο ενημέρωσης και παρακολούθησης της αγοράς, που να δίνει πιο καθαρή εικόνα για την εξέλιξη τιμών και να ενισχύει τη διαφάνεια, αξιοποιώντας δεδομένα και συγκρίσεις.

Τρίτος πυλώνας είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ρητή δέσμευση για μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικών βαρών κατά 25%, μέσω 12 σημείων παρεμβάσεων. Το ζητούμενο του υπουργείου είναι μέσα στο 2026 να περιοριστούν επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις και διαδικασίες που κοστίζουν χρόνο και χρήμα, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να «χαλαρώνει» το πλαίσιο συμμόρφωσης.

Εξωστρέφεια και επενδύσεις

Η τέταρτη κατεύθυνση του σχεδιασμού αφορά την επενδυτική εικόνα της χώρας, με αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και σχετική δημοσίευση νόμου. Στόχος του υπουργείου είναι να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της χώρας για επενδύσεις με πιο καθαρούς κανόνες και πιο σταθερό πλαίσιο.

Στο ίδιο πακέτο προγραμματισμού για το 2026 εντάσσονται και παρεμβάσεις στην εξωστρέφεια, με μετασχηματισμό της Enterprise Greece σε ολοκληρωμένο κόμβο εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμό της Export Credit Greece. Η λογική είναι να συνδεθούν οι παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά με εργαλεία που στηρίζουν εξαγωγές και προσέλκυση επενδύσεων, ώστε το 2026 να λειτουργήσει ως χρονιά ενοποίησης διαδικασιών και μηχανισμών.