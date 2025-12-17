Ελληνικά ομόλογα: Στον δείκτη iBoxx Global Government Bond της S&P μετά από 15 χρόνια

Την επιστροφή των κρατικών ελληνικών ομολόγων στον iBoxx Global Government Bond Index ανακοίνωσε η S&P Global, εξέλιξη που φέρνει την Ελλάδα και πάλι σε έναν διεθνή δείκτη αναφοράς για την αγορά κρατικού χρέους.

Πρόκειται για επανένταξη των ελληνικών ομολόγων 15 χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τον δείκτη της S&P, στην περίοδο των υποβαθμίσεων του 2010, με την εφαρμογή της αλλαγής να τοποθετείται από τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Ο βασικός καταλύτης, σύμφωνα με την ανάλυση της S&P, είναι η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική κατηγορία από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Η Moody’s, που ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους που κρατούσε την Ελλάδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, αναβάθμισε τη χώρα στις 14.03.2025 σε Baa3 από Ba1, επικαλούμενη ταχύτερη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ενδεχόμενους μελλοντικούς κραδασμούς.

Η αναδιάρθρωση του iBoxx δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στην ίδια επαναστάθμιση προστίθεται και η Ινδία, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί η γεωγραφική κάλυψη του δείκτη. Με βάση τα δεδομένα της 30.09.2025, η S&P Global εκτιμά ότι η ένταξη των δύο αγορών αυξάνει το μέγεθος του δείκτη κατά περίπου 600 δισ. δολάρια, δηλαδή περί το 1,4%. Μετά την πλήρη ενσωμάτωση, η Ινδία εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύει περίπου το 1,20% του δείκτη και η Ελλάδα περίπου το 0,23%. Η S&P σημειώνει ότι η αλλαγή αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μικρή αύξηση της μέσης ετήσιας απόδοσης του δείκτη και σε ελαφρά μείωση της τροποποιημένης διάρκειας.

Για τους ελληνικούς τίτλους, η S&P τοποθετεί την απόδοση γύρω στο 3,40%, σε μια εικόνα που περιγράφει ως κανονικοποίηση των αποτιμήσεων μετά από χρόνια συμπίεσης των spreads. Για την Ινδία, η αναφερόμενη απόδοση κινείται υψηλότερα, κοντά στο 6,85%. Η τροποποιημένη διάρκεια εκτιμάται γύρω στο 6,00 για την Ινδία και περίπου 7,07 για την Ελλάδα.

Στην πράξη, η ένταξη σε έναν παγκόσμιο δείκτη αναφοράς θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει την ορατότητα της ελληνικής αγοράς ομολόγων και να διευκολύνει τοποθετήσεις από κεφάλαια που παρακολουθούν δείκτες. Η S&P υπογραμμίζει ότι η επιλεξιμότητα δεν είναι μόνο θέμα αξιολόγησης. Συνεκτιμώνται το μέγεθος της αγοράς ομολόγων και δείκτες επενδυσιμότητας που αποτιμούν, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, τη ρευστότητα, την ποιότητα εποπτείας, τα δικαιώματα των πιστωτών, τις υποδομές της αγοράς, τη φορολόγηση και την εγχώρια επενδυτική βάση, όπως αποτυπώνονται στον GEMLOC Investability Indicator.