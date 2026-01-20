ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο

Αύξηση 0,7% κατέγραψε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023 είχε καταγραφεί μείωση 5,2%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του τζίρου των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται τόσο στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας, με αύξηση 18,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών των ορυχείων και λατομείων και άνοδο 0,4% στη μεταποίηση, όσο και στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, καθώς καταγράφηκε αύξηση 1,2% στον δείκτη κύκλου εργασιών της εσωτερικής αγοράς, παρά τη μικρή μείωση 0,2% στην εξωτερική αγορά.



Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε πτώση 7,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.