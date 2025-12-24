Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στα οικοδομικά υλικά τον Νοέμβρη 2025

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024
Αύξηση 1,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Νοέμβριο φέτος, καθώς μείωση τιμής υπήρξε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Ειδικότερα, οι τιμές αυξήθηκαν σε: Θερμαντικά σώματα (5,7%), Αγωγούς χάλκινους (5,2%), Πλαστικούς σωλήνες (4,6%), Ηλεκτρική ενέργεια (4,5%), Κουφώματα αλουμινίου (3,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,1%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,5%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,4%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,3%), Μαρμαρόπλακες (2%), Τσιμέντο (1,8%) και Τούβλα (1,7%). Στον αντίποδα, η τιμή μειώθηκε στον Σίδηρο οπλισμού (1,8%).

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

