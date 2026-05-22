Live η συζήτηση από τη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές.

Ζήτημα απόλυτης πλειοψηφίας έθεσε η ΝΔ για να εγκριθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120. Η συζήτηση ήδη από την αρχή ξεκίνησε με ένταση και πυροδότησε νέα πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά και την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάκης Βορίδης από την πλευρά της πλειοψηφίας ζήτησε στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο προκειμένου να θέσει παρεμπίπτων ζήτημα και να υποστηρίξει ότι η διαδικασία με την οποία εισάγεται η συζήτηση της πρότασης εξεταστικής και κυρίως ο χαμηλός πήχης των 120 «υπέρ» για την έγκρισή της παραβιάζει το Σύνταγμα.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου από το ΠΑΣΟΚ ο οποίος φώναζε ότι αυτό τίθεται αιφνιδιαστικά.

«Ξεκίνησε το πραξικόπημα», φώναζε επίσης ο Σωκράτης Φάμελλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε ένα τίτλο θα ήταν ότι κακοποιούν την δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τη δημοκρατία. Έκανε λόγο για έναν πρωθυπουργό αδύναμο και πρόσθεσε: «Ήρθε ο κ. Βορίδης ο οποίος χρωστάει χάρη στον κ. Μητσοτάκη για να καταθέσει επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με τον ορθό λόγο». Επιτέθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη για την στάση του το 2022 που ήταν διαφορετική όπως είπε από τη σημερινή σε αντίστοιχη εξεταστική. «Θα εγερθείτε σήμερα κ. Κακλαμάνη αντικρούοντας τον ίδιο σας τον εαυτό το 2022;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Ο Νίξον της Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι εδώ σήμερα». Ο κ. Κακλαμάνης παίρνοντας τον λόγο επιφυλάχθηκε να απαντήσει καθώς δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό της Βουλής.

Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ

Λίγη ώρα μετά και παίρνοντας τον λόγο για την κύρια ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και χρησιμοποιώντας και χαρακτηρισμούς είπε μεταξύ άλλων: «Όποιος παίζει με αυτά τα θέματα θα έχει κόστος. Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα έχει α λα καρτ δικαιοσύνη. Βάλτε τους αναλυτές, τα νεροπίστολα της δημοσιογραφίας και τα χιλιάδες τρολ του διαδικτύου να πουν το νέο αφήγημα ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός γιατί λέω την αλήθεια. Ε ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας επιτρέπει να υπονομεύετε τον κοινοβουλευτισμό».

Και κατέληξε: «Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της ΝΔ θα ηττηθεί». Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη Βουλή.

«Ο Μητσοτάκης πρέπει να έρθει και να μας απαντήσει πότε έμαθε για το Predator. Τι εντολές έδωσε μετά που έμαθε την υπόθεση; Ζήτησε έρευνα; Η μη διερεύνηση ήταν επιχειρησιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορεί να έχουν διαρρεύσει; Αν όχι πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια; Ενημερώσατε πρόσωπα ότι είχαν στοχοποιηθεί; Ελέγχθηκαν οι συσκευές τους; Αν δεν ελέγχθηκαν πώς μπορεί να αποκλειστεί η διαρροή; Ενημερώθηκε το ΚΥΣΕΑ; Αν όχι πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή; Αυτά δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη, είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας!», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διαλέγει ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν της αρέσει.

«Όλα όσα έχουν μεσολαβήσει», είπε, «είναι όλα όσα αφορούν την συνταγματική λειτουργία της χώρας ότι δηλαδή επιλήφθηκε του ζητήματος η δικαιοσύνη. Την έρευνα ανέλαβε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εξέδωσε δυο πορίσματα και η δίκη που έγινε στο Μονομελές έγινε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι από εσάς. Εάν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της θα πρέπει να ομολογήσετε ότι αυτό οφείλεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Επίσης πρόσθεσε: Με αυτό που ζητήσατε για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή μας λέτε ότι όποτε δεν σας αρέσει μια απόφαση της δικαιοσύνης, σε εσάς τους υποστηρικτές του κράτους δικαίου θα καλείτε τους εκπροσώπους της για εξηγήσεις.

Δείτε live από τη Βουλή

Ειδικότερα, το αίτημα αφορά «για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 68 παρ.2 εδ. γ΄ του Συντάγματος και 144 παρ.5 εδ. β΄ του Κανονισμού της Βουλής».

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσανατολίζεται στο να αιτηθεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 του Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν ότι για αιτήματα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας (λόγω της εμπλοκής της Ε.Υ.Π.) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 ψήφοι. Κάτι που θα «μπλοκάρει» τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη και αν συνταχθούν όλα με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, να «επιβάλλουν» τη νέα έρευνα, σε επίπεδο Εξεταστικής, από τη Βουλή.