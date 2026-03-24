ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών τον Φεβρουάριο

Περαιτέρω αύξηση, της τάξης του 2,5%, σημειώθηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον Φεβρουάριο φέτος, καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανατιμήσεις σημειώθηκαν στα εξής οικοδομικά υλικά: Αγωγούς χάλκινους (7%), κουφώματα αλουμινίου (4,3%), πλαστικούς σωλήνες (4,1%), τούβλα (4%), ντουλάπες ξύλινες (3,9%), έτοιμο σκυρόδεμα (3,7%), πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,6%), ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,2%), ηλεκτρική ενέργεια (3%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,8%), πλακίδια γενικά, δαπέδου, τοίχου (2,6%),πΠλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,5%), τσιμέντο (2,2%) και μαρμαρόπλακες (2,1%).

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.