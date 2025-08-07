ΕΛΣΤΑΤ: Εκτοξεύτηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο – «Βουτιά» εξαγωγών κατά 8,3%

Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Ιούνιο, λόγω της αύξησης των εισαγωγών και πτώσης των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 33,2% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, φτάνοντας τα 3,13 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις εισαγωγές, οι οποίες ενισχύθηκαν συνολικά κατά 6,4% – με τις εισαγωγές μη ενεργειακών προϊόντων να αυξάνονται κατά 10,9%. Δηλαδή, η αύξηση των εισαγόμενων καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών ήταν πιο ισχυρή από την ενίσχυση των εξαγωγών, εντείνοντας την επιβάρυνση στο εμπορικό ισοζύγιο. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές κατέγραψαν πτώση 8,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, φτάνοντας τα 3,94 δισ. ευρώ. Όμως, η εικόνα είναι διαφορετική χωρίς τα πετρελαιοειδή: οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 3,7% (3,07 δισ. ευρώ) και κατά 4,8% (3,05 δισ. ευρώ) αν εξαιρεθούν και τα πλοία.

Αξιοσημείωτη ήταν η πτώση στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, που περιορίστηκαν κατά 14,4%, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ορυκτά καύσιμα, τα χημικά και τα τρόφιμα. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς ΕΕ περιορίστηκαν πιο ήπια, κατά 3,5%.

Η εικόνα στο πρώτο εξάμηνο

Παρά τη γενική υποχώρηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά 4,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, τα ελληνικά προϊόντα –πλην των πετρελαιοειδών και πλοίων– κατέγραψαν σημαντική αύξηση, επιβεβαιώνοντας μια ευρύτερη δυναμική της μεταποίησης και των παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκε στα 24,1 δισ. ευρώ, έναντι 25,36 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μείωση αυτή όμως σχετίζεται αποκλειστικά με τα καύσιμα, καθώς αν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 5,5% φτάνοντας τα 18,75 δισ. ευρώ. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 5,8% όταν εξαιρούνται και τα πλοία.

Αντίστοιχα, και στις εισαγωγές, ενώ συνολικά παρατηρείται μείωση 3,5%, η αξία των εισαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκε κατά 4,7%. Αυτό αποτυπώνει αφενός την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας, αφετέρου τη διατήρηση –έστω και οριακά– της εσωτερικής ζήτησης για άλλα προϊόντα.

Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο συνεχίζει να εμφανίζει υψηλό έλλειμμα, στα 16,5 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με πέρυσι (16,76 δισ.), κυρίως λόγω της μείωσης των ενεργειακών εισαγωγών. Χωρίς πετρέλαια και πλοία, το έλλειμμα παρέμεινε υψηλό, στα 13,72 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,7% από το 2024.

Τι δείχνουν οι επιμέρους κατηγορίες προϊόντων

Στο εξάμηνο, τα μεγαλύτερα εξαγωγικά μερίδια εντοπίζονται στα χημικά (5,13 δισ. ευρώ), στα τρόφιμα (3,79 δισ.), στα μηχανήματα (5,86 δισ.) και στα βιομηχανικά είδη (3,17 δισ.). Σημαντική είναι και η αξία των εξαγωγών στον κλάδο των ποτών και καπνού, που ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ συνολικά προς Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

Στον αντίποδα, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να απορροφούν σημαντικό μερίδιο των εισαγωγών, παρότι σε όρους αξίας οι εισαγωγές μειώθηκαν λόγω χαμηλότερων διεθνών τιμών. Ιδιαίτερα από τρίτες χώρες, η αξία των ενεργειακών εισαγωγών έφτασε τα 7,5 δισ. ευρώ στο εξάμηνο.