ΕΛΣΤΑΤ: Το 98,7% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς

Από τις 47.849 επιχειρήσεις της χώρας με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους, οι 47.246 διαθέτουν φέτος πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ποσοστό 98,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Η πρόσβαση περιλαμβάνει τόσο σταθερές όσο και κινητές συνδέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι 12.347 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας, ειδικών εφαρμογών ή μηνυμάτων τύπου EDI, δηλαδή το 25,8%. Ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ήταν 36,1 δισ. ευρώ, περίπου το 9,5% του συνόλου. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σχεδόν καθολική, καθώς 47.246 επιχειρήσεις έχουν σύνδεση για επαγγελματικούς σκοπούς.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2025- 15 Σεπτεμβρίου 2025:

Από τις 47.246 επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 12.333 (ποσοστό 26,1%) πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους.

Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή ήταν 15.047 (ποσοστό 31,8%).

Σύμφωνα παράλληλα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 3.868 επιχειρήσεις (ποσοστό 8,2%), από τις 47.246 που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι με τον όρο «ηλεκτρονικό εμπόριο» εννοείται η πώληση ή η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που διενεργούνται μέσω δικτύων υπολογιστών με μεθόδους που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την αποστολή ή τη λήψη παραγγελιών. Η πληρωμή και η παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών δεν γίνεται απαραίτητα ηλεκτρονικά. Παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω τηλεφώνου, fax και δακτυλογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε θεωρούνται ηλεκτρονικό εμπόριο.