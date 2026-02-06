Συμβαίνει τώρα:
Εμπορικό ισοζύγιο: Υπερδιπλάσια αύξηση στην αξία των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών

Καμπανάκι η αύξηση 2,4% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
Containers
REUTERS / Lee Jae-Won / File Photo

Αυξήθηκε κατά 2,4% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών, με αποτέλεσμα, στο σύνολο του 2025 το εμπορικό έλλειμμα να είναι μειωμένο κατά 5,9%, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, που δόθηκαν σήμερα (6.2.2026) στη δημοσιότητα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ. σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 503 εκατ. ευρώ ή 17,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ ή 16,8%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ ή 8,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ ή 8,2%). Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ ή 0,3%).

Το 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ ή 2,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ ή 2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ ή 2,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ ή 2,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ ή 1,9%).

