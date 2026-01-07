Μακρο-οικονομία

Εντός 12μήνου θα επιστραφούν στον ΑΔΜΗΕ τα οφειλόμενα του 2025 μέσω των νέων χρεώσεων

Καθορίστηκαν τα νέα επίπεδα χρέωσης συστήματος με απόφαση της ρυθμιστικής αρχής
Σημαντική απόφαση με την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα ανακτήσει τα ποσά που του οφείλονται από το 2025 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Πρόκειται για ένα ποσό 173 εκατ. ευρώ, που έχει λαβείν ο ΑΔΜΗΕ, το οποίο θα πρέπει να του καταβληθεί μέσω των χρεώσεων συστήματος που πληρώνουν οι καταναλωτές. Η σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ είχε καθυστερήσει να τεθεί σε ισχύ, πράγμα που πλέον θα γίνει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την πλευρά της, η ΡΑΑΕΥ εξέτασε όλα τα πιθανά σενάρια και έκρινε ότι θα ήταν υπερβολική η επιβάρυνση των καταναλωτών αν τα χρήματα αυτά επιμερίζονταν σε βάθος μερικών μόνο μηνών. Έτσι, αποφάσισε να απλωθούν σε ορίζοντα δωδεκαμήνου.

Ως αποτέλεσμα, οι χρεώσεις δικτύου πρόκειται να αυξηθούν σε δύο μήνες από σήμερα για τους καταναλωτές, με την Υψηλή και Μέση Τάση να πληρώνουν 30%+ παραπάνω από ότι προηγουμένως.

Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις έχουν ως εξής:

xreoseis reuma

Στην περίπτωση της Χαμηλής Τάσης, οι αυξήσεις φτάνουν το 3,5-11,5% με εξαίρεση τους βιομηχανικούς καταναλωτές της εν λόγω κατηγορίας που θα δουν μείωση 7,29%.

