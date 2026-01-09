Έως 160 εκατ. ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους

Σαφές μήνυμα στήριξης προς αγρότες και κτηνοτρόφους έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, διαβεβαιώνοντας ότι κανένα ευρώ από τα αδιάθετα κονδύλια της ΚΑΠ δεν θα χαθεί και καμία κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργείου, περίπου 160 εκατ. ευρώ που προκύπτουν από αδιάθετα δικαιώματα θα διανεμηθούν στους παραγωγούς, με 80 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοκαλλιεργητές μέσω οικολογικών σχημάτων, ενώ εξετάζεται και η στήριξη των παραγωγών μηδικής, η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά. Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στους κτηνοτρόφους, εκ των οποίων 40 εκατ. ως επιπρόσθετη βασική ενίσχυση και 40 εκατ. μέσω οικολογικών σχημάτων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η μείωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οδήγησαν σε αδιάθετα δικαιώματα, τα οποία, βάσει των κανόνων της ΚΑΠ, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν για δύο έτη και στη συνέχεια μεταφέρονται στο εθνικό απόθεμα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει την ανακατανομή τους σε άλλες παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων, όπως οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα και η αναδιανεμητική ενίσχυση. «Αν δεν τα αξιοποιούσαμε, τότε και μόνο τότε θα επέστρεφαν στην Κομισιόν. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί δήθεν αποκλεισμού πληγέντων κτηνοτρόφων, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι δύο ταχυτήτων και ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει διαφορετικά και απολύτως νόμιμα θεσμικά πλαίσια, ανάλογα με το είδος της ζημίας, καταβάλλοντας αποζημιώσεις πολλαπλάσιες από αυτές που δόθηκαν στο παρελθόν. Υπενθύμισε ότι στις 19 Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν 27 εκατ. ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση σε εκτροφείς που αναγκάστηκαν να θανατώσουν ζώα, καλύπτοντας 2.106 εκμεταλλεύσεις και 425.559 ζώα, με σημαντικό μέρος, 38,34%, να κατευθύνεται στη Θεσσαλία. Συνολικά, μόνο το 2025 έχουν καταβληθεί 165,8 εκατ. ευρώ για επιζωοτίες και ζωονόσους, ενώ για τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel, οι αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ ανήλθαν σε περίπου 19 εκατ. ευρώ, με ειδική νομοθετική ρύθμιση να καλύπτει το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι ήταν θεσμικοί και αναγκαίοι, προστατεύοντας τους έντιμους αγρότες, ενώ η διαφάνεια παραμένει πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου. «Τα αδιάθετα ποσά δεν επιστρέφουν. Πηγαίνουν εκεί που ανήκουν: στους ανθρώπους της παραγωγής», κατέληξε.