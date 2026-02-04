Επενδυτικός «πυρετός» στις μπαταρίες – 480 αιτήματα για έργα έχει δεχθεί ο ΑΔΜΗΕ

Ενδεικτικό της νέας επενδυτικής «μανίας» με την αποθήκευση ενέργειας είναι ο αριθμός των έργων με μπαταρίες που έχει υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ για να λάβει όρους σύνδεσης.

Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε τον πλήρη κατάλογο, ο οποίος αριθμεί 480 αιτήματα για μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, που συνολικά φτάνουν τα 27,5 GW σε ισχύ.

Μέρος αυτής της ισχύος, κοντά στα 10 GW, εκτιμάται ότι αφορά την περσινή πρόσκληση του ΥΠΕΝ για μπαταρίες που θα λειτουργήσουν με εμπορικούς όρους και θα απολαύσουν αδειοδοτική προτεραιότητα. Πρόκειται, όπως είναι φυσικό, για μια κατηγορία που έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι το μεγάλο αυτό πλήθος έργων θα οδηγηθεί σταδιακά σε μια διαλογή από τις αρχές, από την οποία θα προκύψουν εν τέλει 3,8 GW για το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, με βάση τους στόχους που έχει θέσει η χώρα μας για το 2030, αλλά και το σχεδιασμό του ίδιου του διαχειριστή.

Την όλη διαδικασία θα αναλάβει επιτροπή αξιολόγησης του υπουργείου, που αναμένεται να συσταθεί σύντομα. Στο μεταξύ, οι επενδυτές ζητούν να προχωρήσουν γρήγορα τα πράγματα και με τρόπο που δεν θα αφήνει κενά και θα αντιμετωπίζει με ισότιμα κριτήρια όλα τα έργα.