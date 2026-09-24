Έρευνα Douleutaras: Η έλλειψη εργαζομένων το μεγαλύτερο πρόβλημα στα τεχνικά επαγγέλματα – 9 στους 10 έχουν ψηφιακή παρουσία

Σε φάση ταχύτερης ψηφιοποίησης περνά ο κλάδος των τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα, με την έλλειψη εργαζομένων να παραμένει το βασικότερο πρόβλημα, σύμφωνα με νέα έρευνα του Douleutaras.gr σε συνεργασία με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα εστιάζει σε περισσότερους από 4.200 τεχνικούς επαγγελματίες από 90 διαφορετικές ειδικότητες που συνεργάζονται με την πλατφόρμα και καταγράφει τόσο τις δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων όσο και τη στροφή του κλάδου προς τα ψηφιακά εργαλεία.

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Η έλλειψη προσωπικού καταγράφεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου, με ποσοστό 67,7%, ενώ ακολουθούν ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών με 54,8%.

Παράλληλα, ως βασικότερη δυσκολία κατά την αναζήτηση εργαζομένων αναφέρεται η έλλειψη εργασιακής συνέπειας και επαγγελματισμού, σε ποσοστό 68,1%.

Στο διαδίκτυο 9 στους 10 επαγγελματίες

Η ψηφιακή παρουσία έχει πλέον επεκταθεί στη μεγάλη πλειονότητα των τεχνικών επαγγελματιών, καθώς 9 στους 10 δηλώνουν ότι διαθέτουν παρουσία στο διαδίκτυο.

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Το 84,6% εμφανίζεται ενεργό σε πλατφόρμες όπως το Douleutaras.gr, το 59,3% στις μηχανές αναζήτησης, το 56% στο Instagram και το 51,6% στο Facebook, ενώ μόλις το 6,6% δηλώνει ότι δεν διαθέτει καμία ψηφιακή παρουσία.

Η ψηφιακή διαφήμιση θεωρείται επίσης ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 77,2% τη χαρακτηρίζει «πάρα πολύ αναγκαία», ενώ συνολικά το 92,4% τη θεωρεί σημαντική σε υψηλό βαθμό.

Για το 58,7% των επαγγελματιών, περισσότεροι από τους μισούς πελάτες τους προέρχονται πλέον από διαδικτυακά κανάλια.

Οι αξιολογήσεις πάνω από την τιμή

Οι αξιολογήσεις άλλων χρηστών καταγράφονται ως το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής επαγγελματία, σε ποσοστό 91,2%, ενώ ακολουθεί η ανταγωνιστική τιμή με 63,7%.

Την ίδια ώρα, περιορισμένη παραμένει η συμμετοχή των επαγγελματιών σε κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μόλις το 19,4% δηλώνει ότι έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο πρόγραμμα στήριξης, ενώ το 80,6% δεν έχει συμμετάσχει ποτέ.

Μόνο το 10,8% θεωρεί τις οδηγίες ένταξης σαφείς ή απόλυτα σαφείς, ενώ το 89,3% είτε τις χαρακτηρίζει λίγο ή καθόλου σαφείς είτε δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα τεχνικά επαγγέλματα

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης αρχίσει να χρησιμοποιείται στον κλάδο, χωρίς ακόμη να έχει περάσει σε ευρεία χρήση.

Το 23,2% των επαγγελματιών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πάντα ή συχνά, ενώ το 26,3% αναφέρει ότι δεν γνωρίζει πώς να τα χρησιμοποιήσει.

Παράλληλα, το 66,8% εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει βοήθεια στην καθημερινότητά του τουλάχιστον κάποιες φορές, ενώ το 48,9% δεν τη θεωρεί καθόλου απειλή για το επάγγελμά του.

Σύμφωνα με τον co-founder και CEO του Douleutaras.gr, Ανδρέα Γραμμάτη, ο επαγγελματίας σήμερα χρειάζεται, πέρα από την τεχνική του κατάρτιση, να είναι ορατός ψηφιακά, να αξιοποιεί τις αξιολογήσεις και να οργανώνει την καθημερινή του λειτουργία με σύγχρονα εργαλεία.