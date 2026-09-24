Ομόλογα: Κοντά στο 4,4% το δεκαετές της Ελλάδας – Άλμα αποδόσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στη δίνη της διεθνούς αναταραχής στα ομόλογα μπαίνει και η Ελλάδα, με την απόδοση του δεκαετούς να πλησιάζει το 4,4% και την τελευταία έκδοση εξάμηνων εντόκων να γίνεται ακριβότερη για το Δημόσιο, παρότι οι επενδυτές πρόσφεραν περισσότερα από 1 δισ. ευρώ.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, η ενδεικτική απόδοση του ελληνικού τίτλου που λήγει το 2036 διαμορφωνόταν στο 4,37%. Το αντίστοιχο γερμανικό δεκαετές κινούνταν περίπου στο 3,55%–3,58%, με τη διαφορά τους κοντά στις 80 μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικοί τίτλοι ακολουθούν την άνοδο που καταγράφεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς ανάλογη εκτίναξη της πρόσθετης απόδοσης που ζητούν οι επενδυτές ειδικά για την Ελλάδα. Η Scope αναβάθμισε μάλιστα την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε BBB+ στις 18 Σεπτεμβρίου.

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Η σύγκριση με την αρχή του έτους είναι αποκαλυπτική. Το ίδιο ελληνικό ομόλογο εκδόθηκε τον Ιανουάριο με απόδοση 3,47%. Η αποτίμησή του στη δευτερογενή αγορά στις 24 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 90 μονάδες βάσης υψηλότερη. Πρόκειται για την απόδοση με την οποία διαπραγματεύεται ο τίτλος, όχι για αλλαγή στο κουπόνι που συμφωνήθηκε κατά την έκδοσή του.

Ισχυρή ζήτηση, υψηλότερο επιτόκιο

Το αυξημένο κόστος αποτυπώθηκε και σε άλλη συναλλαγή του Δημοσίου. Στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων της 23ης Σεπτεμβρίου, η μέση απόδοση έφτασε το 2,58%, από 2,34% στην αντίστοιχη δημοπρασία του Αυγούστου. Η διαφορά είναι 24 μονάδες βάσης μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Η ζήτηση, πάντως, δεν έλειψε. Για το αρχικό ποσό των 400 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν προσφορές 1,021 δισ. ευρώ, έναντι 981 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη δημοπρασία. Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε τελικά 500 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτές, δηλαδή, εξακολουθούν να αγοράζουν ελληνικό χρέος, ζητούν όμως υψηλότερη απόδοση.

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Από την Ουάσιγκτον έως το Βερολίνο

Στην ίδια κίνηση βρίσκονται οι μεγαλύτερες αγορές ομολόγων. Το αμερικανικό δεκαετές άγγιξε το 5,145% στις πρωινές συναλλαγές της Πέμπτης, ενώ το γερμανικό βρέθηκε κοντά στο 3,6%. Στην ευρωζώνη, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς κινήθηκε γύρω στο 4,7% και του ιταλικού κοντά στο 4,5%–4,6%. Η ελληνική απόδοση, αν και αυξάνεται, παραμένει χαμηλότερη από τις αντίστοιχες γαλλική και ιταλική.

Οι επενδυτές αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια, καθώς το πετρέλαιο Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και ενισχύθηκε ο φόβος ότι η ενεργειακή κρίση θα κρατήσει τον πληθωρισμό ψηλά. Η ΕΚΤ αύξησε ήδη τον Σεπτέμβριο το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% και η αμερικανική Fed ανέβασε το δικό της βασικό εύρος στο 3,75%–4%. Τα ισχυρότερα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα σε ΗΠΑ και Ευρώπη περιόρισαν επίσης τις προσδοκίες για γρήγορη χαλάρωση της πολιτικής τους. Όταν ανεβαίνει η απαιτούμενη απόδοση, πέφτει η τιμή των ομολόγων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Πότε περνά ο λογαριασμός στο Δημόσιο

Η άνοδος του δεκαετούς δεν επιβαρύνει αυτομάτως με αυτό το επιτόκιο ολόκληρο το ελληνικό χρέος. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, στα τέλη Ιουνίου η μέση υπολειπόμενη διάρκειά του ήταν 18,28 χρόνια, ενώ οι καταγεγραμμένες υποχρεώσεις είχαν σταθερό επιτόκιο. Το υψηλότερο κόστος γίνεται άμεσο ζήτημα όταν το Δημόσιο εκδίδει νέους τίτλους ή αναχρηματοδοτεί παλιούς. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης ήταν 31,11 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου.

Ο ΟΔΔΗΧ προγραμματίζει επανέκδοση ομολόγου για τις 14 Οκτωβρίου, αν και διευκρινίζει ότι θα αποφασίσει μία ημέρα νωρίτερα αν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία, ποιος τίτλος θα διατεθεί και για ποιο ποσό.