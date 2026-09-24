Ανάρπαστα τα μικρά και φτηνά σπίτια – Έως 281 ενδιαφερόμενοι ανά διαθέσιμο ακίνητο

Στα οικονομικότερα και μικρότερα ακίνητα εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση στην ελληνική αγορά κατοικίας, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με την αναντιστοιχία να είναι ιδιαίτερα έντονη στην ενοικίαση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, για κατοικία κάτω των 600 ευρώ, καταγράφονται 21,1 leads (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος) και 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, ενώ στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιοποιώντας τον μεγάλο όγκο αναζητήσεων που προκύπτει από στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026 και τα περισσότερα από 650.000 ακίνητα της πλατφόρμας, η ανάλυση συγκρίνει τα μοναδικά διαθέσιμα ακίνητα κάθε περιοχής με τη ζήτηση που συγκεντρώνουν.

Η ζήτηση μετρήθηκε στην πλατφόρμα Spitogatos σε δύο επίπεδα:

τις μοναδικές αναζητήσεις οι οποίες αποτυπώνουν το ευρύτερο ενδιαφέρον και τα μοναδικά leads, τα οποία δείχνουν πιο άμεση πρόθεση.

Έτσι, για πρώτη φορά, γίνεται δυνατό να προσεγγιστεί το κενό ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση σε διαφορετικές περιοχές και εύρη τιμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα σε όλη την Ελλάδα

Για κάθε διαθέσιμο ακίνητο προς ενοικίαση σε όλη τη χώρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,41 μοναδικά leads και 23,38 μοναδικές αναζητήσεις, έναντι 0,79 leads και 11,68 αναζητήσεων στην πώληση.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η πίεση στην αγορά κατοικίας δεν εμφανίζεται τόσο έντονη όσο στην ενοικίαση.

Ενοικίαση: η πίεση ανά περιοχή

Στην Αττική, τα Βόρεια Προάστια ξεχωρίζουν με 21,1 leads και 281,7 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο στα ενοίκια κάτω των 600 ευρώ, ενώ στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ η πίεση υποχωρεί έως και 42 φορές.

Στην περιοχή Αθήνα – Κέντρο, στα ενοίκια έως 600 ευρώ καταγράφονται 3,9 leads και 20,8 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, έναντι 0,6 leads και 4,3 αναζητήσεων στα ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται εκτός κέντρου, με το υπόλοιπο νομού να συγκεντρώνει 5,9 leads και 123,2 αναζητήσεις ανά ακίνητο στα ενοίκια κάτω των 600.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου η πίεση στα φθηνά ενοίκια είναι έως 7 φορές μεγαλύτερη από τα ακριβά, τα Δωδεκάνησα καταγράφουν 22,4 leads και 196,4 αναζητήσεις ανά ακίνητο, ενώ στις περιοχές με την υψηλότερη πίεση συνυπάρχουν νησιωτικοί προορισμοί, όπως η Ζάκυνθος, η Ρόδος και η Πάρος, με επαρχιακά κέντρα, όπως η Θήβα, η Αλεξάνδρεια και το Αγρίνιο.

Αγορά κατοικίας

Ηπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στην πώληση, όπου η ζήτηση συγκεντρώνεται στα ακίνητα έως 250.000 ευρώ, ενώ στις υψηλότερες τιμές άνω των 550.000 ευρώ καταγράφεται χαμηλότερη ένταση ζήτησης σε σχέση με το διαθέσιμο απόθεμα.

Στην κατηγορία έως 250.000 ευρώ, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας καταγράφουν 1,7 leads αλλά 22,6 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, στο Υπόλοιπο Νομού Θεσσαλονίκης οι αναζητήσεις φτάνουν τις 27,9 ανά ακίνητο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα Δωδεκάνησα ξεχωρίζουν σε leads (3,6) και οι Σποράδες σε αναζητήσεις (91,4) ανά ακίνητο.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Δημήτρης Τσατίρης, COO του Spitogatos, ανέφερε: «…Δύο βασικοί άξονες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ισορροπίας εύρεσης προσιτής κατοικίας σε περιορισμένο διαθέσιμο απόθεμα: αφενός η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών και αφετέρου η μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση».