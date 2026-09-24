Μακρο-οικονομία

Με 62,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ το νέο σύστημα ελέγχου της ναυσιπλοΐας – Τρία νέα κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα και Νεάπολη Βοιών

Αναβαθμίζονται επτά υφιστάμενα κέντρα θαλάσσιας κυκλοφορίας και δημιουργούνται ακόμη τρία – Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027»
Πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας
Πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Θανάσης Δημόπουλος
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Χρηματοδότηση ύψους 62,245 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ εξασφαλίστηκε για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και του ελέγχου της ναυσιπλοΐας και την παρακολούθηση της κίνησης των πλοίων σε πραγματικό χρόνο.

Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027», με δικαιούχο το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. Η απόφαση εγκρίθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το έργο αφορά την επέκταση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος VTMIS, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Με την αναβάθμισή του, το σύστημα θα μπορεί να παρέχει εικόνα της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η υλοποίηση θα ακολουθήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και τις σχετικές συστάσεις του IALA.

Ποια κέντρα αναβαθμίζονται

Στο έργο προβλέπεται η αναβάθμιση επτά υφιστάμενων Κέντρων Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο, Πάτρα, Αντίρριο, Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν τρία νέα κέντρα στη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα και τη Νεάπολη Βοιών, διευρύνοντας το δίκτυο παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Η νέα υποδομή θα στηριχθεί σε ανοικτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, ώστε να μπορεί στο μέλλον να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και να συνδέεται με άλλα εθνικά και διεθνή συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας και επιτήρησης.

Στόχος είναι παράλληλα να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή δεδομένων και η διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα αλλά και μελλοντικά συστήματα.

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Μακρο-οικονομία
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