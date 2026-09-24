Παπασταύρου στις ΗΠΑ: Στο τραπέζι υδρογονάνθρακες, αμερικανικό LNG και νέα συνάντηση 3+1

Στην περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, με αιχμή τους υδρογονάνθρακες, το αμερικανικό LNG και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, επικεντρώθηκε η συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 81ης Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο επίκεντρο τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παπασταύρου και Wright συζήτησαν την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού, με ιδιαίτερη αναφορά στην αυξανόμενη παρουσία του αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, μέσω του οποίου φυσικό αέριο μπορεί να μεταφέρεται από την Ελλάδα προς χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και προς την Ουκρανία.

Στο επίκεντρο Chevron και ExxonMobil

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων.

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Ο Σταύρος Παπασταύρου ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πορεία του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και για τα επόμενα βήματα στις έρευνες και στην αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων, με τη συμμετοχή της Chevron και της ExxonMobil.

Στη συζήτηση μπήκε παράλληλα το ζήτημα νέων αμερικανικών επενδύσεων στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, με έμφαση στις υποδομές και τις διεθνείς διασυνδέσεις.

Οι δύο υπουργοί έβαλαν επίσης στο τραπέζι την επόμενη διυπουργική συνάντηση του σχήματος 3+1, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2026.

Παπασταύρου και Hoekstra για την COP31

Κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, ο Σταύρος Παπασταύρου συναντήθηκε και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη Wopke Hoekstra.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες ενόψει της COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η ελληνική πλευρά έθεσε εκ νέου το θέμα της συμμετοχής και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Ηγετών, με τον Παπασταύρου να επιμένει στην ανάγκη ισότιμης εκπροσώπησης.

Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε και το ζήτημα της μη πρόσκλησης, μέχρι στιγμής, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, θέση την οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, έχει υποστηρίξει δημόσια και ο Wopke Hoekstra.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπροσώπησε ακόμη την Ελλάδα στη συνάντηση υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres για το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, στην κινητοποίηση χρηματοδότησης και επενδύσεων, καθώς και στην ενίσχυση της προσαρμογής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.