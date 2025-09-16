Ευλογιά αιγοπροβάτων: Καμπανάκι για αύξηση 10% στην τιμή της φέτας από τον Οκτώβριο

Αντιμέτωποι με μία αύξηση της τιμής της φέτας ακόμα και 10% μπορεί να βρεθούν οι καταναλωτές τον Οκτώβριο σαν συνέπεια της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Αυτό αναφέρουν πηγές του newsit.gr σε κτηνοτροφικούς κύκλους της Θεσσαλίας, εξηγώντας πως αυτό το ενδεχόμενο θα γίνει πραγματικότητα από τον επόμενο μήνα, σε περίπτωση που δεν σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς αιγοπροβάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτές τις μέρες οι θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς και πανώλης έχουν ανέλθει σε 300.000 (έναντι 262.000 τον Αύγουστο), ενώ στελέχη του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρουν πως το πλήθος αυτό αντιστοιχεί στο 3% των πραγματικών (δηλαδή όχι όσων δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ) αιγοπροβάτων της χώρας.

Το βασικό πρόβλημα, όμως, δεν είναι τόσο το ζωικό κεφάλαιο που έχει καταστραφεί έως τώρα, αλλά εκείνο που κινδυνεύει εφεξής, όχι μόνο από την ενδεχόμενη παραπέρα εξάπλωση της ευλογιάς, αλλά και της οικονομικής αδυναμίας πολλών κτηνοτρόφων να ταΐσουν τα ζώα τους, έχοντας τα κλεισμένα στις στάνες (στα πλαίσια του lock down που έχει επιβάλλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) προκειμένου να τα προστατεύσουν από τη νόσο.

Υπό αυτούς τους όρους, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν πως το 20% των κτηνοτρόφων δεν τηρούν το lock down, βοσκάνε τα πρόβατα τους εκτός στάνης, με συνέπεια την πιο εύκολη εξάπλωση της νόσου…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες γέννες: ο νέος πονοκέφαλος των κτηνοτρόφων

Πέραν αυτού, το κόστος του ταΐσματος των προβάτων θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο τον αμέσως μήνα, καθώς ξεκινάνε σταδιακά οι γέννες.

Οι νέες γέννες σε συνδυασμό με την απαγόρευσης σφαγής (λόγω του lock down) των προβάτων θα αυξήσει το πλήθος των ζώων που πρέπει να θρέψουν οι κτηνοτρόφοι στις στάνες τους, την ίδια ώρα που λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παγώσει η καταβολή κοινοτικού κονδυλίου ύψους 63 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο πεδίο της κάλυψης του κόστους των ζωοτροφών.

Αν συνεχιστεί το lock down και τον Οκτώβριο (πολλώ δε μάλλον τους επόμενους μήνες κατά τους οποίους προβλέπεται υπό κανονικές συνθήκες η αύξηση των σφαγείων), τότε δεν θα μπορούν να πάνε στο σφαγείο και τα «αρνιά γάλακτος», οδηγώντας σε σταδιακή μείωση της προσφοράς στην αγορά κρέατος.

Το κρέας από τα ελληνικά αιγοπρόβατα καλύπτουν το 30% των αναγκών των Ελλήνων καταναλωτών, γεγονός που σημαίνει πως όσο μειώνεται αυτό το ποσοστό τόσο θα αυξάνονται οι τιμές του εν λόγω προϊόντος.

Την ίδια ώρα, μειώση του πλήθους των ελληνικών προβάτων σημαίνει μείωση της παραγωγής γάλακτος, με τις προβλέψεις να φτάνουν ακόμα και το -15% με -20%, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής της φέτας ακόμα και 10%.

Γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει όχι στο εμβόλιο

Όσο για το εμβόλιο κατά της ευλογίας το οποίο υποστηρίζουν ορισμένοι κύκλοι της κτηνοτροφίας, στελέχη του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνουν στο newsit.gr πως σε κάθε περίπτωση οι κτηνίατροι, αλλά και οι περιφερειάρχες είναι αντίθετοι.

Επίσης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει χώρα της ΕΕ που να το έχει κάνει, παρά μόνο σε μια περιφέρεια της Ισπανίας, στην οποία μάλιστα δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Εξάλλου, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ, ενώ κανείς ξέρει πόση ποσότητα εμβολίων χρειάζεται η Ελλάδα και σε πόσες δόσεις πρέπει να γίνει. Η Τουρκία που έχει κάνει, έχει ευλογιά επί 10 χρόνια και δεν μπορεί να διαχωρίσει τα ζώα που έχουν κολλήσει τον ιό από εκείνα που είναι εμβολιασμένα. Αυτό σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού, με βάση τον Κανονισμό 687/2020 της ΕΕ, θα θανατώνονται όλα, τονίζουν οι ίδιες πηγές.