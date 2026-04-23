Χατζηδάκης: Νέα συνεργασία με ΟΟΣΑ, ΤτΕ και ΙΟΒΕ για την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις έως το 2034

Συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για τον σχεδιασμό της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής της χώρας τα επόμενα χρόνια ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο συζήτησης με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού στο «11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026».

Όπως τόνισε ο Χατζηδάκης, η πρωτοβουλία αυτή για την οικονομία αξιοποιεί την εμπειρία της Έκθεσης Πισσαρίδη και θέτει τις βάσεις για την περίοδο 2028-2034, δίνοντας έμφαση στον συνδυασμό διεθνών βέλτιστων πρακτικών με τις εθνικές προτεραιότητες.

«Το έργο», όπως ανέφερε, «θα αφορά την οικονομική και κοινωνική ατζέντα για την περίοδο 2028 – 2034. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Οι κυβερνήσεις έχουν την ιδεολογική και πολιτική τους φιλοσοφία, ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Είναι γνωστό ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και γι’ αυτό προτείναμε αυτή τη συνεργασία».

«Έως τώρα δώσαμε έμφαση στη δημοσιονομική σοβαρότητα και τη φιλοεπενδυτική πολιτική. Τώρα θα συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με τη διανομή του πλούτου και της ανάπτυξης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Κανείς δεν έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, αυτό που μετράει είναι οι πράξεις και γι’ αυτό το λόγο κερδίσαμε δύο εκλογές παρά το γεγονός ότι υποσχεθήκαμε τα λιγότερα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε «μύθο» την άποψη ότι η έκθεση Πισσαρίδη έμεινε στα χαρτιά, καθώς, όπως είπε, το 83% των συστάσεων έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη. «Είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε ορατή πρόοδος στη χώρα μας. Αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούμε ακόμα. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων και η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ μεταδίδει αυτό ακριβώς το μήνυμα. Κατά την πρώτη θητεία αυτής της κυβέρνησης δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση, τη μείωση της ανεργίας και την τραπεζική σταθεροποίηση, τομείς στους οποίους υπήρξε τεράστια πρόοδος. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες της ΕΕ, που κατάφερε όχι μόνο πρωτογενές, αλλά και συνολικό πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, ενώ κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ. Η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%. Οι τράπεζες σταθεροποιήθηκαν και προσέλκυσαν ξένους επενδυτές. Στη δεύτερη θητεία δώσαμε έμφαση στα «μίκρο»: ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα, εξαγωγές και δύο ακόμα τομείς: αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής -ήμουν υπουργός Οικονομικών για 2 χρόνια και είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που επιτεύχθηκε- και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπου υπάρχει σημαντική πρόοδος και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να έχουν στο σχεδιασμό των πολιτικών η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική αλλαγή. Και παρουσιάζοντας τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον, οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με τη συνδρομή του ΟΟΣΑ, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε 6 τομείς:

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής. Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Κινητοποίηση της ελληνικής διασποράς, για την οποία έχουν ήδη θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα. Προώθηση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης. Ακόμη πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενόψει και του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τέλος, σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο τόνισε: «Καμία χώρα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, ούτε προσποιούμαστε ότι έχουμε γίνει οικονομική υπερδύναμη. Αυτό που τονίζουμε είναι ότι υπάρχει πρόοδος ειδικά όσον αφορά τη δημοσιονομική διάσταση. Το γεγονός ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος και ότι δεν έχουμε μόνο πρωτογενή, αλλά και συνολικά πλεονάσματα είναι σίγουρα ένα όπλο για τη χώρα. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες. Όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός, πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε από κοινού την κατάσταση σε αυτή την πολύ απρόβλεπτη κρίση και πιθανώς θα χρειαστεί ένα «plan Β»».

Από τη δική του πλευρά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Μ. Κόρμαν, αφού υπογράμμισε την αξιοσημείωτη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς και δείκτες (ανάπτυξη, ανεργία, δημοσιονομική θέση εν γένει, μετάβαση από το διαχρονικό έλλειμμα στο πρωτογενές πλεόνασμα), συνέχισε λέγοντας ότι τα τελευταία έξι χρόνια η ελληνική οικονομία, όσον αφορά την ανάπτυξη, βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωζώνης. Αναγνώρισε δε, την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τις οποίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη δρομολόγησε.

Από την άλλη, προσέθεσε, υπάρχουν τομείς με αδυναμίες και η παραγωγικότητα είναι ένας από αυτούς. Θα είναι σημαντικό, σύμφωνα με τον γγ του ΟΟΣΑ, να υπάρξει μετατόπιση στην ανάπτυξη που βασίζεται στην παραγωγικότητα.

Σύμφωνα με τον ομιλητή, η διάχυση της καινοτομίας, η διάχυση της τεχνολογίας, η διάχυση πρακτικών που ενισχύουν την παραγωγικότητα σε ολόκληρη την οικονομία δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην Ελλάδα όσο αλλού -κι αυτός είναι ένας τομέας που ο ΟΟΣΑ πιστεύει ότι μπορεί να κάνει πολλή δουλειά από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση, παρατήρησε.

Ακολούθως ο Μ. Κόρμαν αναφέρθηκε στο δικαστικό σύστημα στη χώρα μας και μάλιστα σε σύγκριση με τα συστήματα άλλων κρατών μελών του ΟΟΣΑ: εν προκειμένω υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι δικαστικές διαδικασίες πολύ πιο αποτελεσματικές και απλοποιημένες εδώ στην Ελλάδα, σημείωσε, συσχετίζοντας το θέμα και με την αβεβαιότητα στον τομέα των επενδύσεων.

Επόμενη διαπίστωση του γγ του ΟΟΣΑ είναι ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη για τις μικρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, ενώ το δημογραφικό πρόβλημα καθιστά τις προσπάθειες ακόμη πιο επείγουσες.

Στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων, για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν, σύμφωνα με την εκτίμηση του Μ. Κόρμαν, ο πόλεμος αυτός έχει βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο μέσω των τιμών της ενέργειας κυρίως. Επίσης, έχει προκαλέσει σοκ στον εφοδιασμό και αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών παγκοσμίως.

Συμπερασματικά, υπάρχει κίνδυνος καθοδικής πορείας, αλλά η διάρκεια της σύρραξης είναι πολύ σημαντική, συμπλήρωσε. Και, μολονότι υπάρχουν επιφανειακές ομοιότητες με γεγονότα της δεκαετίας του ‘70, ο διεθνής οργανισμός δεν βλέπει ακραίο σενάριο στασιμοπληθωρισμού. Δεν είναι το βασικό σενάριο του Οργανισμού, υπάρχουν, άλλωστε, σημαντικές διαφορές με τη δεκαετία του ‘70, κατέληξε.