Φρέναρε ο ρυθμός ανάπτυξης στο β’ τρίμηνο του 2025 στην Ελλάδα – Αύξηση 1,7% κατέγραψε το ΑΕΠ

Αύξηση μόλις 1,7% σημείωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας στο β’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (5.9.2025) η ΕΛΣΤΑΤ.

Το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο β’ τρίμηνο από το 2018. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2024.

Επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης για το 2ο τρίμηνο 2025 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 3ο τρίμηνο 2025 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ενέργεια, οικονομικοί λογαριασμοί γεωργίας, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών θα αναθεωρηθούν και λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία εθνικών λογαριασμών, που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,03%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ: Τόνωση των επενδύσεων, μείωση των αποθεμάτων – Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης παραμένει εντός στόχων

Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2ου τριμήνου, σε ετήσια βάση, ανήλθε στη χώρα μας σε 1,7%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6,5%, η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,1% και οι εξαγωγές κατά 1,9%, ενώ καταγράφηκε και μείωση των εισαγωγών κατά 3,2%. Το ύψος των επενδύσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι σε σταθερά μεγέθη το υψηλότερο από το 2010 και ύστερα.

Σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ είχε η μείωση του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, καθώς η μεταβολή σε σταθερές τιμές ανήλθε σε 632 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα ανωτέρω στοιχεία του 2ου τριμήνου είναι εντός του εύρους προβλέψεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυρία. Ο στόχος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 2,3% δεν μεταβάλλεται, κάτι που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή του δεύτερου τριμήνου, και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου, υπήρξε η ανακοίνωση των δασμών από τις ΗΠΑ στην ΕΕ και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, κάτι που επηρέασε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο τρίμηνο υπήρξαν σημαντικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξημένη διακύμανση των τιμών της ενέργειας, επιτείνοντας τη σχετική αβεβαιότητα. Στη χώρα μας οι ανωτέρω εξελίξεις επηρέασαν κυρίως μέσω της μείωσης του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, σηματοδοτώντας ανάλωση αποθεμάτων έναντι νέων παραγγελιών, όπως αποτυπώνεται και στα επιμέρους στοιχεία.

Παρ’ όλα τα ανωτέρω, είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις ανέκαμψαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεισέφερε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικές απορροφήσεις ύψους 3,26 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2025, έναντι 2,35 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2024. Σημειώνεται ότι οι απορροφήσεις αναμένονται ακόμη υψηλότερες τα επόμενα δύο τρίμηνα, μετά και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές απορροφήσεις του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2ο εξάμηνο του 2025 εκτιμώνται σε 9,5 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ που ανήλθαν στο 1ο εξάμηνο του 2025, με θετικές επιδράσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων τριμήνων.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα τα επόμενα τρίμηνα. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, η υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, η σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα νέα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται τα περισσότερα εξ αυτών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και η σχετική μείωση της ακραίας αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελούν βάσιμους λόγους προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή δυναμική.