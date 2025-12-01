Μακρο-οικονομία

FT για Πιερρακάκη: Με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία η υποψηφιότητα του στο Eurogroup

Mεταξύ όσων υποστηρίζει ο κος Πιερρακάκης είναι η ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακος Πιερρακάκης / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

Στις μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία δίνει έμφαση η πρόταση του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ως υποψήφιου προέδρου του Eurogroup, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για το Eurogroup. Mεταξύ όσων υποστηρίζει ο κος Πιερρακάκης είναι η ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, θωράκιση της ενιαίας αγοράς και διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα υποστηρίζει αυτό που αποκαλεί «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Επίσης οι FT επισημαίνουν ότι ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχε αποδείξει ότι μπορεί να μεταμορφώσει ένα γραφειοκρατικό κράτος, αντικαθιστώντας φακέλους και ουρές με apps και «κλικ». Αυτή την εμπειρία θέλει να μεταφέρει και στις Βρυξέλλες.

Ο κος Πιερρακάκης κάνει λόγο για μια ευρωζώνη που πρέπει να λειτουργεί πιο στρατηγικά, σε μια εποχή παγκόσμιου ανταγωνισμού και τεχνολογικής επιτάχυνσης.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα έχει από σήμερα (01.12.25), σειρά επαφών υψηλού επιπέδου με την πολιτική και θεσμική ηγεσία της Ιρλανδίας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Ιρλανδίας και την προώθηση του ευρωπαϊκού διαλόγου σε στρατηγικά ζητήματα.

Σήμερα, ο κος Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σίμον Χάρις, όπου θα εξεταστούν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις, οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και οι προοπτικές που δημιουργεί η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί επίσης στην εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στη διεύρυνση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
95
93
85
85
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Στο εμπόριο το πρώτο crash test της κοινωνικής συμφωνίας για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο newsit.gr πως ζητούμενη είναι η «κλαδική προσέγγιση» και μία «εκλογικευμένη βάση» στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ιδίως από εργατικής πλευράς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πιερρακάκης στους Irish Times: Μετασχηματίζουμε την οικονομία με τεχνολογία, ταλέντο και σταθερότητα
Ο κος Πιερρακάκης, τόνισε πως η ικανότητά της Ιρλανδίας να προσελκύει ταλέντο, ιδέες και επενδύσεις και να τα μετατρέπει αυτά σε βιώσιμη ανάπτυξη , αποτελεί πηγή πραγματικής έμπνευσης
O Κυριάκος Πιερρακάκης
Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου οι τροποποιητικές δηλώσεις
Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 29
Newsit logo
Newsit logo