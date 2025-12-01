FT για Πιερρακάκη: Με επίκεντρο τις μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία η υποψηφιότητα του στο Eurogroup

Στις μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία δίνει έμφαση η πρόταση του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ως υποψήφιου προέδρου του Eurogroup, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για το Eurogroup. Mεταξύ όσων υποστηρίζει ο κος Πιερρακάκης είναι η ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, θωράκιση της ενιαίας αγοράς και διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα υποστηρίζει αυτό που αποκαλεί «σταθερότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Επίσης οι FT επισημαίνουν ότι ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχε αποδείξει ότι μπορεί να μεταμορφώσει ένα γραφειοκρατικό κράτος, αντικαθιστώντας φακέλους και ουρές με apps και «κλικ». Αυτή την εμπειρία θέλει να μεταφέρει και στις Βρυξέλλες.

Ο κος Πιερρακάκης κάνει λόγο για μια ευρωζώνη που πρέπει να λειτουργεί πιο στρατηγικά, σε μια εποχή παγκόσμιου ανταγωνισμού και τεχνολογικής επιτάχυνσης.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα έχει από σήμερα (01.12.25), σειρά επαφών υψηλού επιπέδου με την πολιτική και θεσμική ηγεσία της Ιρλανδίας, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Ιρλανδίας και την προώθηση του ευρωπαϊκού διαλόγου σε στρατηγικά ζητήματα.

Σήμερα, ο κος Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σίμον Χάρις, όπου θα εξεταστούν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις, οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και οι προοπτικές που δημιουργεί η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί επίσης στην εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στη διεύρυνση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου.