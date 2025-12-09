Μακρο-οικονομία

Για λίγους και μεγάλους τα αγροβολταϊκά, εκτιμούν οι αγρότες

Αρκετά τα σημεία διαφωνίας σχετικά με το νέο μέτρο της κυβέρνησης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης

Μικρό καλάθι κρατάνε οι αγρότες σχετικά με το νέο μέτρο στήριξης προς τα αγροβολταϊκά, που προωθεί η κυβέρνηση στο ενεργειακό νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ενεργειακό νομοσχέδιο, πρόκειται για συστήματα που εγκαθίστανται σε εκτάσεις και επιτρέπουν την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με την καλλιέργεια. Έτσι, τουλάχιστον θεωρητικά, τα αγροβολταϊκά μπορούν να προσφέρουν μια σημαντική λύση στους αγρότες της χώρας.

Εντούτοις, ο αγροτικός κόσμος θεωρεί την ταρίφα των 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα που προσφέρει το ΥΠΕΝ υπερβολικά χαμηλή ώστε να αξίζει η επένδυση.

Σε τοποθέτησή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) σημειώνει ότι έπρεπε να βρίσκεται πιο κοντά στην τιμή που πληρώνουν οι αγρότες για το ρεύμα.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι το υψηλό κόστος των αγροβολταϊκών, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά. Ο λόγος είναι ότι εγκαθίστανται σε ύψος 2,1 μέτρων πάνω από το έδαφος και οι σχετικές βάσεις είναι ακριβές.

Επιπλέον, οι αγρότες θεωρούν «φάουλ» το ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων σε γη υψηλής παραγωγικότητας, εξαιρώντας έτσι τους πραγματικούς παραγωγούς. Η άγονη γη τις περισσότερες φορές είναι ξηρική και δεν έχει άρδευση, άρα τίθεται το ερώτημα ποια καλλιέργεια θα μπορούσε να γίνει εκεί, επισήμανε ο ΠΣΑΦ.

Συνδυαστικά με τα παραπάνω, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τις εν λόγω εκτάσεις σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας. Έτσι, οι αγρότες βλέπουν μια προσπάθεια που στην πράξη ευνοεί όχι τους ίδιους, αλλά περισσότερο τις μεγάλες εταιρείες των ΑΠΕ που έχουν και την κλίμακα να υλοποιήσουν τα αγροβολταϊκά με τρόπο κερδοφόρο.

Πλέον, απομένει να φανεί αν οι ανησυχίες θα επιβεβαιωθούν στην πράξη ή αν το μέτρο έχει περιθώριο να οδηγήσει σε εγκαταστάσεις ανά τη χώρα.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μακρο-οικονομία
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
