Παπασταύρου: Ανήκουμε στους παγκόσμιους πρωταθλητές στην εκμετάλλευση ΑΠΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο ως προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και πλέον θεωρείται παγκόσμια δύναμη στον χώρο.

Ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε στο ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα, ενώ έκανε λόγο και για στροφή στον ρεαλισμό σε ότι αφορά τη δέσμευση της χώρας απέναντι στην καθαρή ενέργεια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα, παρά τα δέκα χρόνια μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αν συγκρίνει κανείς με το 2005, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών CO2 τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2030, πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2040.

Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όταν μιλάμε για το μερίδιο της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, είμαστε 3οι στην ηλιακή ενέργεια και 9οι στην αιολική», ανέφερε ο Σ. Παπασταύρου σε συνέδριο.

Σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο γίνεται οι εκμεταλλεύσεις των ΑΠΕ, προανήγγειλε σχετική ανακοίνωση στις επόμενες μέρες . «Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε κάποια τάξη, κάποια “πρέπει” και “δεν πρέπει”. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ θα ανακοινωθεί αυτές τις ημέρες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό κάθε χώρα να διαθέτει ένα πλαίσιο για το πώς αναπτύσσεται», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο πλέον «συνειδητοποιεί πως το φυσικό αέριο δεν είναι ανταγωνιστικό προς αυτή την πορεία, αλλά ίσως αποτελεί μια συμπληρωματική διάσταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για τον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Έχει έναν μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Αυτό, για τη δική μας περιοχή αποτελεί μια ιστορική αλλαγή παραδείγματος. Μια αλλαγή κουλτούρας. Μεγαλώσαμε μέσα σε μια ιστορία που μας διαφοροποιούσε. Μια ιστορία πολέμων και, κάποιες φορές, μια ιστορία διαίρεσης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και τώρα όλοι οι Υπουργοί αυτών των χωρών προβάλλουν το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε.

Αυτή είναι μια κολοσσιαία αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Και η ενέργεια έχει αυτή τη μοναδική διάσταση. Μας φέρνει κοντά», είπε χαρακτηριστικά ο Σ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «όσο πιο διασυνδεδεμένοι γινόμαστε, όσο περισσότερο πετυχαίνουμε να λειτουργούμε ως ‘εμείς’ τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας»