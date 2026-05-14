ΑΑΔΕ: 194.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή, οι 39.300 με ΔΕΟΣ – Σκάφη, ενδοσκόπια και υποβρύχιο drone στη μάχη για το οικονομικό έγκλημα

Στους 194.000 ελέγχους έχει βάλει τον πήχη για το 2026 η ΑΑΔΕ, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει στο επιχειρησιακό της σχέδιο για το 2026 ότι αντιμετωπίζει κάθε κίνδυνο μη συμμόρφωσης, απάτης και οικονομικού εγκλήματος, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα και για το σκοπό αυτό επιστρατεύει την ομάδα ΔΕΟΣ (Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών) η οποία θα αναλάβει 39.300 ελέγχους και έρευνες, ενισχυμένη με τεχνολογία αιχμής, οχήματα, σκάφη ακόμη και υποβρύχιο drone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αδιάφθοροι της ΑΑΔΕ στοχεύουν να στήσουν μπλόκο στο λαθρεμπόριο επιστρατεύοντας δορυφορικά συστήματα GPS, κάμερες, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων και νέα ψηφιακά ελεγκτικά εργαλεία.

Ειδικότερα, για να φέρει σε πέρας τις επιχειρήσεις της η ομάδα ΔΕΟΣ είναι εξοπλισμένη με τα εξής:

1 σταθερό σύστημα ελέγχου X-Rays δεμάτων και αποσκευών

δεμάτων και αποσκευών 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη

12 ενδοσκόπια

6 Drones

1 υποβρύχιο Drone

36 φορητές κάμερες

Συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας

35 οχήματα (επιβατικά, φορτηγά, μηχανές)

Συστήματα ομαδικής επικοινωνίας

4 συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ

2 παλετοφόρα δύναμης ανύψωσης

Φορητή συσκευή υπεριώδους φωτός

Όπλα, διόπτρες, κάτοπτρα , φακοί, ζυγοί, ηλεκτρικά και λοιπά εργαλεία κ.ά.

, φακοί, ζυγοί, ηλεκτρικά και λοιπά εργαλεία κ.ά. 2 θάλαμοι επιχειρήσεων

Επιπλέον, με τη λειτουργία του συστήματος Hellenic Digital Borders, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί με ειδικά εργαλεία και μέσα δίωξης μεταξύ των οποίων 220 κάμερες CCTV, 282 μπάρες διέλευσης, 29 συστήματα ζύγισης, 16 σταθερά x-rays, 310 κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, κάμεσες κ.ο.κ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΑΔΕ στοχεύει σε μετρήσιμα αποτελέσματα, ήτοι 1,5 δισ. ευρώ συνολική βεβαίωση από ελέγχους και διασταυρώσεις των Φορολογικών Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ΦΕΥ). Στοχεύει επίσης στον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης τουλάχιστον στο 30% των μερικών επιτόπιων ελέγχων σε

στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.

Για τις στοχευμένες έρευνες ο στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο 70% του συνόλου.

Στόχος είναι επίσης να γίνουν:

12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις,

9.920 καταλογιστικές πράξεις από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες

Έως 20% έλεγχοι επί των εισαγωγών

Έως 30% έλεγχοι επί των εισαγωγών σε περιπτώσεις εντολών ευρωπαϊκών θεσμών

Έως 5% έλεγχοι επί των εξαγωγών

Κατασχέσεις 90 εκατ. τεμαχίων τσιγάρων, 200.000 λίτρων υγρών καυσίμων, λοιπών

ενεργειακών προϊόντων και διαλυτών και 750.000 τεμαχίων παραποιημένων προϊόντων –

δέσμευση ρευστών διαθεσίμων αξίας τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ ήδη από το 2025, για να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο μη συμμόρφωσης, απάτης και οικονομικού

εγκλήματος, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα, πραγματοποίησε 103.607 φορολογικούς ελέγχους και έρευνες. Επιπλέον 124.160 ήταν οι τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης και εκ των υστέρων έλεγχοι ενώ επιβλήθηκαν 528.999 αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Από τις δράσεις προέκυψαν 2,769 δισ. ευρώ βεβαιωθέντα ποσά από φορολογικούς ελέγχους, 312,7 εκατ. ευρώ εισπράξεις από φορολογικούς ελέγχους και 322,3 εκατ. ευρώ καταλογισθέντα ποσά από τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες. Ταυτόχρονα, κατασχέθηκαν: