Κεραμέως: Ανάχωμα στην ακρίβεια η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί ανάχωμα στην ακρίβεια, σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, που αναφέρεται σε συνέντευξή της στις αυξήσεις μισθών σε περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμενους στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης.

Ειδικότερα, η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων, το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και η πρόσφατη εκδήλωση του «Rebrain Greece» στο Λονδίνο ήταν τα κύρια θέματα συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στο Open TV.

Για την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό, η υπουργός σημείωσε ότι επί της ουσίας αφορά το 15% των μισθωτών της χώρας καθώς οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο κλάδο ξεπερνούν τα 400.000 άτομα. Επίσης τόνισε ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη βάσει της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας η οποία διευκολύνει τόσο την υπογραφή όσο και την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το αποτέλεσμα της υπογραφής της νέας Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο του επισιτισμού είναι να είναι υψηλότερος ο κατώτατος μισθός ο οποίος πλέον κυμαίνεται από 930 μέχρι 1.100 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιδόματα και προσαύξηση τριετιών.

Η κ. Κεραμέως προανήγγειλε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και σε άλλους κλάδους, ενώ, όπως είπε, έχει ήδη γίνει επέκταση για τους εργαζόμενους στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων.

«Η αρχική σύμβαση που υπεγράφη αφορούσε 6.000 εργαζόμενους. Με τη χθεσινή μας απόφαση επέκτασης πήγαμε από τους 6.000 στους 23.000. Άρα επεκτείνονται και σε αυτό τον κλάδο τα οφέλη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και να σας πω γιατί έχει σημασία όλο αυτό; Μιλάμε πάρα πολύ για την ακρίβεια, για τις δύσκολες συνθήκες που πραγματικά ταλανίζουν πάρα πολλά νοικοκυριά. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να απαλύνεις κάποιες από τις συνέπειες αυτής της διεθνούς κρίσης από το να αυξάνονται οι μισθοί. Όταν μιλάς όμως για τον μέσο μισθό ο μόνος τρόπος να ανέβουν οι μισθοί είναι μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Για αυτό εμείς επιμέναμε τόσο πολύ και επενδύσαμε τόσο πολύ στο να συναφθεί μια συμφωνία με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών όχι απλά να πάει η κυβέρνηση και να νομοθετήσει στη Βουλή, παρά να προκύψει από μια συμφωνία, έγινε αυτή η συμφωνία, το πετύχαμε όλοι μαζί, ψηφίστηκε. Σημειωτέον, χωρίς τις ψήφους της αντιπολίτευσης, δυστυχώς», είπε μεταξύ άλλων η κ. Κεραμέως συνδέοντας τις πρωτοβουλίες του υπουργείου της με την προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Αναφορικά με τη μισθολογική απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη, όπως επεσήμανε, το νέο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος έχει τρία βασικά στοιχεία:

Ενίσχυση μισθολογικής διαφάνειας

Απαγόρευση προκηρύξεων για συγκεκριμένο φύλο. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξαρτήτως φύλου

Δυνατότητα ενημέρωσης για τις μισθολογικές αποδοχές υπαλλήλων με τον ίδιο ρόλο. Για παράδειγμα, όπως εξηγεί η κ. Κεραμέως εάν κάποιος έχει προσληφθεί π.χ. σε ένα λογιστήριο και υπάρχουν 20 υπάλληλοι στο λογιστήριο, με τους 5 να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει ενημέρωση για το πως διαμορφώνονται οι μισθοί για αυτές τις 5 θέσεις που είναι ίδιες με τη δική του

«Υπάρχει ακόμα το φαινόμενο γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για όμοια θέση εργασίας. Εμείς πάμε αυτό να το καταπολεμήσουμε, να προστατεύσουμε τις γυναίκες να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με τους άντρες», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Στη συνέχεια η υπουργός δήλωσε ότι μετά τις πολλαπλές συναντήσεις με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, το Υπουργείο έχει ήδη ενσωματώσει πάνω από 50 προτάσεις τους και τέλος, αναφερόμενη στην εκδήλωση «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αλλάζει και για αυτό γυρνάνε όλο και περισσότεροι Έλληνες αναζητώντας μία σοβαρή επαγγελματική ευκαιρία.