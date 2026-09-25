Γιάννης Στουρνάρας: Η λύση στην ακρίβεια δεν είναι μόνο αύξηση εισοδήματος, πρέπει να υπάρχει παραγωγικότητα

Στην ακρίβεια, την αύξηση μισθών και εισοδήματος, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες στο ευρώ αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στη Βίκυ Φλέσσα.

Ο οικονομολόγος και ακαδημαϊκός Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Στον καθρέφτη της Ιστορίας», ξεκαθάρισε ότι η ακρίβεια είναι θέμα διανομής του πλούτου και οι τιμές έχουν σχέση με το εισόδημα.

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Οι Έλληνες εμπιστεύονται το ευρώ

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις ανισότητες στο επίπεδο διαβίωσης που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι «σύμφωνα με τις έρευνες που γίνονται με το ευρωβαρόμετρο, σήμερα οι Έλληνες εμπιστεύονται το ευρώ σε ποσοστό 74%. Είναι ένα υψηλό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά επίπεδα, λίγο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, που είναι 82%, αλλά πάντως είμαστε ψηλά. Το 74% είναι μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα. Το ευρώ προκαλεί εμπιστοσύνη στον Έλληνα».

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι «η ακρίβεια δεν είναι θέμα πληθωρισμού. Ίσα ίσα ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Είναι ο συνδυασμός υψηλών τιμών που δημιουργήθηκαν μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν οι τιμές της ενέργειας, οι τιμές των τροφίμων. (…) Έπεσαν ξανά οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αλλά είναι υψηλές τιμές σε σχέση με το εισόδημα. Αυτό είναι.

Η ακρίβεια δεν είναι μόνο τιμές. Είναι τιμές σε σχέση με το εισόδημα. Το εισόδημα όμως δεν είναι θέμα νομισματικό.

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Έχει να κάνει με τρεις παράγοντες:

την παραγωγικότητα,

την ανάπτυξη,

τη διανομή του πλούτου».

Η αύξηση στους μισθούς

Όσο για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε: «Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να δώσουν συμβουλή, αλλά δεν είναι αυτές υπεύθυνες για τον συνδυασμό τιμών – μισθών» και πρόσθεσε: «Είναι υπόθεση εθνικής πολιτικής, όπου βεβαίως συμβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες με τις μελέτες τους και κυρίως με τη σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πέτυχε αυτό που λέμε ομαλή προσγείωση. Μην ξεχνάτε ο πληθωρισμός είχε τιναχτεί στο 10,7%, 11% μετά την εισβολή στην Ουκρανία».

Ωστόσο, όπως είπε ο Γιάννης Στουρνάρας: «Δεν μπορείς να αυξήσεις όσο θέλεις το εισόδημα, διότι αυτό το λάθος κάναμε παλιά και μπήκαμε στη μεγάλη κρίση μετά από το 2009-2010. Διότι δεν ήταν μόνο δημοσιονομικό το πρόβλημα, ήταν και πρόβλημα ανισορροπίας μεταξύ αυξήσεων των μισθών και παραγωγικότητας. Πρέπει να υπάρχει ένα αντίκρισμα παραγωγικότητας. Αν δεν υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και αυξάνεις πληθωριστικά τους μισθούς, δεν κάνεις τίποτα».

Το 2015 και τα capital controls

Ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι σήμερα –μετά το Πάσχα ανανεώθηκε η εξαετής θητεία του, έως το 2032, μίλησε για την πιο αγχωτική κατάσταση που έχετε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Αναμφισβήτητα ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2015, με την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την τότε διαπραγμάτευση, όπου η Ελλάδα κινδύνευσε να βγει από το ευρώ. Θυμάμαι τις αγωνιώδεις προσπάθειες να πείσω να καταλήξουν σε συμφωνία στο Eurogroup. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, είχαμε το θέμα πλέον του κλεισίματος των τραπεζών, διότι αν θυμάστε, με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ο κόσμος όλος έτρεξε στις τράπεζες.

Αυτό το Σαββατοκύριακο μάζεψαν ό,τι λεφτά υπήρχαν στα ΑΤΜs. Άρα, δεν μπορούσαν υπό αυτές τις συνθήκες να ανοίξουν οι τράπεζες τη Δευτέρα. Την προσπάθεια της Τράπεζας της Ελλάδος να πείσει την κυβέρνηση τότε ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να ανοίξουν τη Δευτέρα, διότι θα γίνει ό,τι χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε και να κλείσουν με έναν λελογισμένο τρόπο, όπως άλλωστε έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία που δεν έγινε

Για να αποκαλύψει στη συνέχεια ότι αιφνιδιάστηκε από την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε δημοψήφισμα: «Συνεδρίασε το Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας. Εγώ ήμουν στη Βασιλεία της Ελβετίας τότε, όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα. Είχαμε Σύνοδο Διοικητών. Μου ζήτησε ο Μάριο Ντράγκι τότε να ενημερώσω τους άλλους κεντρικούς τραπεζίτες και γύρισα πίσω, ούτως ώστε να κάνω σύσκεψη με τους ανθρώπους μου εδώ, για να πάμε μετά στο Υπουργείο Οικονομικών και να συνεδριάσει το Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας και να πάρει τις αποφάσεις του.

Δεν πίστευα ότι θα φτάναμε σε δημοψήφισμα, γιατί έχοντας κουβεντιάσει με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης πριν, τον κύριο Δραγασάκη, θυμάμαι ότι με είχε διαβεβαιώσει ότι τελικά θα καταλήγανε σε συμφωνία. Αυτό τελικά δεν κατέστη δυνατό». «Οπότε, αιφνιδιαστήκατε;» τον ρώτησε η Βίκυ Φλέσσα, για να απαντήσει: «Βέβαια».