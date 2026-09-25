Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ στο 8μηνο – Αύξηση εσόδων από φόρους κατά 1,353 δισ. ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα 6,534 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,989 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει πλεόνασμα ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 475 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,611 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026 και έναντι πλεονάσματος 1,964 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Εξαιρώντας ποσό 573 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 618 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 219 εκατ. ευρώ.



Σημειώνεται ότι στα έσοδα του Ιανουαρίου καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια.



Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51,351 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,331 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα βασικών κατηγοριών

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 49,481 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

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(α) 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, και

(β) 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για το καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 49,040 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,353 δισ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 20,544 δισ. ευρώ . Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 905 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 905 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,662 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ.

και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,978 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 62 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 17,681 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 439 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,493 δισ. ευρώ , μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από το ποσό αυτό, 3.113 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου στόχου.

, μειωμένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από το ποσό αυτό, 3.113 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου στόχου. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1,404 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 1,098 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 273 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 442 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5,659 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,424 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,120 διστ. ευρώ).