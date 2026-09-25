Στρατηγικές Επενδύσεις: Αυξάνονται στα 82 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις, σχεδόν διπλάσιες από την απόφαση του Μαρτίου

Κατά 7,69 εκατ. ευρώ αυξάνεται το ποσό της φορολογικής απαλλαγής για τις «Στρατηγικές Επενδύσεις» εντός του 2026, έπειτα από τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, σημαντική αύξηση των διαθέσιμων ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν χαρακτηριστεί «Στρατηγικές Επενδύσεις» προβλέπεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο, το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για τις στρατηγικές επενδύσεις που θα λάβουν απόφαση χορήγησης κινήτρων εντός του 2026 αυξάνεται από 23,55 εκατ. ευρώ σε 31,24 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 7,69 εκατ. ευρώ ή 32,6%.

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Ταυτόχρονα, αυξάνεται σημαντικά και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων, από 20 εκατ. ευρώ σε 50,74 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 30,74 εκατ. ευρώ ή 153,7%.

Έτσι, το συνολικό ύψος των δύο κατηγοριών ενίσχυσης διαμορφώνεται σε περίπου 81,98 εκατ. ευρώ, έναντι 43,55 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στην αρχική απόφαση του Μαρτίου.

Η νέα απόφαση προβλέπει επίσης τον επιμερισμό της δημοσιονομικής επίπτωσης στα επόμενα έτη.

Για το 2026 εκτιμάται δαπάνη 10 εκατ. ευρώ σε βάρος του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης.

εκτιμάται δαπάνη σε βάρος του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης. Για το 2027 προβλέπεται δαπάνη 10 εκατ. ευρώ και απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 7,85 εκατ. ευρώ.

προβλέπεται δαπάνη και απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 7,85 εκατ. ευρώ. Για το 2028 η δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 15,37 εκατ. ευρώ , με απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 10,41 εκατ. ευρώ.

η δαπάνη ανέρχεται σε περίπου , με απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 10,41 εκατ. ευρώ. Για το 2029 προβλέπεται δαπάνη περίπου 15,37 εκατ. ευρώ και απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 10,41 εκατ. ευρώ.

προβλέπεται δαπάνη περίπου και απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 10,41 εκατ. ευρώ. Για το 2030 εκτιμάται απώλεια φορολογικών εσόδων περίπου 2,56 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα ποσά συνδέονται με τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία θα εκδοθεί εντός του 2026 η απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του άρθρου 16 του ν. 4864/2021.