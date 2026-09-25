Μακρο-οικονομία

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος ενισχύεται, αύξηση 1,4% της δυναμικότητας τον Ιούλιο

Ο αριθμός των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω ανέρχεται σε 1.868
Horizontal wide angle view of heavy loaded container cargo ship in busy strait of Malacca.
Horizontal wide angle view of heavy loaded container cargo ship in busy strait of Malacca.
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αυξημένη κατά 1,4% παρουσιάζεται η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο του 2026 συγκριτικά με τον Ιούλιου του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου παρουσίασε αύξηση τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, της τάξης του 1,4%.

Επιπλέον, 0,8% ανοδικά κινήθηκε η δύναμη του ελληνικού στόλου τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω ανέρχεται σε 1.868.

Ωστόσο, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,7% τον Ιούλιο του 2026, σε σύγκριση με την χωρητικότητα του Ιουλίου του 2025. Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί, ακόμη, και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του 2025 με τον Ιούλιο του 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
203
183
176
155
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Καύσιμα: Τμηματικά τα νέα μέτρα – Ο στενός δημοσιονομικός χώρος και οι ανοιχτές αποφάσεις, τι περιμένει το ΥΠΟΙΚ
Στις 30 Σεπτεμβρίου το ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης, ανοιχτά παραμένουν η αμόλυβδη, το επίδομα και η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων – Τι αναφέρουν πηγές του ΥΠΟΙΚ
Details from gas station. Gasoline pistols close up shot. 8
Newsit logo
Newsit logo