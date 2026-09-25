Ο ελληνικός εμπορικός στόλος ενισχύεται, αύξηση 1,4% της δυναμικότητας τον Ιούλιο

Αυξημένη κατά 1,4% παρουσιάζεται η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο του 2026 συγκριτικά με τον Ιούλιου του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου παρουσίασε αύξηση τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, της τάξης του 1,4%.
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Επιπλέον, 0,8% ανοδικά κινήθηκε η δύναμη του ελληνικού στόλου τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω ανέρχεται σε 1.868.
Ωστόσο, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,7% τον Ιούλιο του 2026, σε σύγκριση με την χωρητικότητα του Ιουλίου του 2025. Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί, ακόμη, και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του 2025 με τον Ιούλιο του 2024.