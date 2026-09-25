Η ΑΑΔΕ ψάχνει λαθρέμπορους σε αεροπλάνα και πλοία – Αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης

Στην εναέρια κυκλοφορία στρέφεται η Εφορία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής, στο πλαίσιο νεών ελεγκτικών διαδικασιών.

Με εργαλεία την πλατφόρμα γεωχωρικής επιχειρησιακής ανάλυσης (GIS) και την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει άμεσα τις κινήσεις των αεροσκαφών και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους ελέγχους λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής.

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Η πλατφόρμα παρακολούθησης, που θα χρησιμοποιείται από την ΑΑΔΕ με ετήσια συνδρομή 5.580 ευρώ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο την παρακολούθηση των κινήσεων κάθε είδους αεροσκαφών (ιδιωτικών και εταιρικών) σε πραγματικό χρόνο εντός και εκτός ελληνικού εναέριου χώρου.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται λεπτομερώς και σε περίπτωση ασαφούς ένδειξης, θα σημάνει μια κόκκινη ειδοποίηση και σε επόμενη φάση θα ακολουθεί έλεγχος.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως «φίλτρο κινδύνου», προκειμένου οι υπηρεσίες ελέγχου να μπορούν να εντοπίζουν τις ύποπτες κινήσεις και να έχουν επίβλεψη της κατάστασης.

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Έτσι, ένα αεροσκάφος ή μια σειρά πτήσεων μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω διασταυρώσεις, εφόσον τα δεδομένα δημιουργούν αμφιβολίες για φορολογική ή τελωνειακή παράβαση.

ΔΕΟΣ και GIS

Σε δεύτερο χρόνο, η ΑΑΔΕ πρόκειται να εντάξει στις ελεγκτικές μεθόδους της και την γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS (Geographic Information Systems).

Το GIS είναι ένα εξελιγμένο λογισμικό που συνδυάζει τα κλασικά δεδομένα μιας επιχείρησης με τη γεωγραφική τους θέση, προκειμένου να βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Στην πραγματικότητα, θα δημιουργήσει ένα γενικό περιβάλλον εποπτείας, όπου θα καταγράφονται, θα οπτικοποιούνται, θα αναλύονται και θα αξιολογούνται οι δράσεις των ελεγκτών της ΔΕΟΣ.

Μέσω αυτού, η ΑΑΔΕ θα έχει στη διάθεσή της έναν ψηφιακό «χάρτη επιχειρήσεων» στον οποίο θα καταγράφεται η δραστηριότητα των ελεγκτών και θα μπορούν να συνδυάζονται διαφορετικές πληροφορίες. Έτσι, τα στοιχεία από την παρακολούθηση αεροσκαφών μπορούν να αξιοποιούνται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον ανάλυσης κινδύνου.

Ταυτόχρονα, η φορολογική αρχή επιθυμεί να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στο εν λόγω εγχείρημα με την χρήση drones και προηγμένης ανάλυσης δικτύων ρίσκου.

Με τον συνδυασμό, επομένως, του GIS και την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα στοιχεία που προκύπτουν από την «εναέρια χαρτογράφηση» θα μπορούν να διασταυρώνονται και μέσω αυτών να εντοπίζονται σχέσεις και σημεία αυξημένου κινδύνου.

Προηγήθηκε η πλατφόρμα για τα πλοία

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η ΑΑΔΕ είχε αξιοποιήσει μια παρόμοια πλατφόρμα για την παρακολούθηση της ναυτικής κίνησης και ανάλυσης των ναυτιλιακών πληροφοριών. Πρόκειται για την πλατφόρμα Marine Traffic Enterprise Plan, η οποία, μέσω της τεχνολογίας Automatic Identification System (AIS), μπορεί και εντοπίζει τα πλοία καταγράφοντας πληροφορίες για την κίνησή τους.