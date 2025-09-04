Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στη ΔΕΘ 2025

Για έβδομη συνεχή χρονιά συμμετέχει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σ.σ. Κομισιόν) στην Ελλάδα με δικό της Περίπτερο (Νο 10) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με πληθώρα εκδηλώσεων και ενημερωτικών δράσεων.

Η φετινή θεματική της παρουσίας της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στη ΔΕΘ είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημασία της συνεργασίας ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων για την ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που σέβεται το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Η Κεντρική εκδήλωση της ελληνικής αντιπροσωπείας της Κομισιόν θα έχει θέμα: «Βιώσιμος Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 13:00 – 15:00 , Κτίριο Νικόλαος Γερμανός, Αμφιθέατρο – αίθουσα Α

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

1. Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Τοπικές Στρατηγικές για τον Βιώσιμο Τουρισμό: O Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, θα συνομιλήσει με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη χάραξη στρατηγικών που προωθούν την αειφορία στον τουρισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Θα παρουσιαστούν δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την τουριστική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Ομιλητές:

Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό

Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιώργος Χατζημάρκος, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

2. Η Συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων για έναν βιώσιμο Τουρισμό: Συζήτηση για τον ρόλο των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του τουρισμού και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων θα αναδείξει τις δυνατότητες συνεργειών και την ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνων και ανθεκτικών πρακτικών στον τουριστικό κλάδο.

Ομιλητές:

Γιάννης Παράσχης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος του ΔΣ της Aegean Airlines

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ)

Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου HELEXPO

Τις συζητήσεις θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη (MEGA TV) και θα ακολουθήσει διάλογος με τους παρευρισκόμενους.

Εκδήλωση: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Συμβολή της στον Βιώσιμο Τουρισμό»

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2024, 11:30-13:00, Κτίριο Νικόλαος Γερμανός, Αίθουσα Β

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Νιόβη Ρίγκου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά.

Ομιλητές:

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Εμμανουήλ, Δήμαρχος Πολυγύρου

Γιάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θοδωρής Τζούμας, Δήμαρχος Σκιάθου

Γιάννης Τριανταφυλλάκης, Δήμαρχος Ξηρόμερου

Άγγελος Φραγκάκης, Δήμαρχος Χάλκης

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, (TV 100)