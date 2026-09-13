Η ΔΕΘ «άνοιξε πόρτες» στην ιαπωνική επιχειρηματικότητα

Η τιμώμενη χώρα της 90ης ΔΕΘ, Ιαπωνία, ενδέχεται να αποτελέσει μια ακόμη χώρα με την οποία η Ελλάδα θα μπορέσει να αναπτύξει στενότερους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, καθώς οι Ιάπωνες δείχνουν να εξετάζουν με καλό μάτι μια τέτοια εξέλιξη.

Με αφορμή τη ΔΕΘ ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Takaaki Nemoto, εξέφρασε την ικανοποίηση του για όσα συνάντησε στην Έκθεση και υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της διοργάνωσης θα φανούν μακροπρόθεσμα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η ιαπωνική παρουσία θα αφήσει «ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία της φιλίας των δύο χωρών».

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Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, τόνισε ότι για τoν ίδιο η ΔΕΘ κρίνεται επιτυχημένη καθώς αρκετοί άνθρωποι επισκέφθηκαν το περίπτερο της Ιαπωνίας και ήρθαν σε επαφή με τον ιαπωνικό πολιτισμό.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της πρεσβείας, ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της παρουσίας στη ΔΕΘ ήταν η καλλιέργεια ενός πνεύματος «σύμπνοιας και συσπείρωσης των συμμετεχουσών ιαπωνικών εταιρειών» αλλά και «η διαμόρφωση δυναμικής για την ίδρυση του Ελληνοϊαπωνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου», μια εξέλιξη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας ακόμη θεσμικός δίαυλος για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η επίδραση της συμμετοχής σε επίπεδο επενδύσεων και εμπορίου δεν μπορεί να αποτιμηθεί από τώρα. «Τα οφέλη στις επενδύσεις και στο εμπόριο, που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, θα αποτιμηθούν μακροπρόθεσμα. Ελπίζω όμως ότι η συμμετοχή μας στην Έκθεση ως τιμώμενη χώρα θα οδηγήσει στην ανάδειξη πολλών συνεργασιών και στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι μια συμμετοχή σε μια έκθεση μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει νέες επενδύσεις ή να αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα το επίπεδο των οικονομικών σχέσεων. «Δεν νομίζω ότι η συμμετοχή μας ως τιμώμενης χώρας θα οδηγήσει άμεσα στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ώστε να συσφίξει τις διμερείς σχέσεις και στα οικονομικά και στα πολιτικά. Ωστόσο, σίγουρα αποτελεί μία καλή ευκαιρία, μία βάση για όλους μας, να προβληθεί η χώρα μας στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες, για να γνωρίσουν καλύτερα την Ιαπωνία».

Η προσδοκία της ιαπωνικής πλευράς είναι ότι η γνωριμία αυτή θα έχει διάρκεια και θα λειτουργήσει ως βάση για μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης. «Ειλικρινά ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό θα εμβαθύνει περαιτέρω τις σχέσεις εμπιστοσύνης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς των επενδύσεων και του εμπορίου».