Επίδομα στους συνταξιούχους χωρίς περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια τον Νοέμβριο – Ποιοι θα πάρουν έως και 400 ευρώ παραπάνω

Στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι και από 300 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά για φέτος, αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση για τις συντάξεις, η οποία θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων για τις συντάξεις, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

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Το ίδιο ποσό θα λάβουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Με τη νέα ρύθμιση, την οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, έναντι 1.452.246 το 2025. Πρόκειται για αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά περίπου 744.500 άτομα, ή περισσότερο από 50%.

Για όσους είχαν λάβει την ενίσχυση και τα προηγούμενα χρόνια, το ποσό αυξάνεται κατά 150 ευρώ, από τα 250 στα 400 ευρώ, δηλαδή κατά 60%. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, με κυριότερη κατηγορία τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

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Τα 400 ευρώ είναι καθαρά και αφορολόγητα, ενώ η ενίσχυση αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, τα 712 εκατ. ευρώ αφορούν τους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εξαιρουμένων των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων. Για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται 176.578 πολίτες, με κόστος 71 εκατ. ευρώ. Άλλοι 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ αντιστοιχούν σε κόστος 69 εκατ. ευρώ, ενώ 49.570 δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων αντιστοιχούν σε κόστος 20 εκατ. ευρώ.

Πόσα περισσότερα χρήματα μπαίνουν στην τσέπη

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς αποτυπώνεται και στην εξέλιξη τόσο του ποσού όσο και του αριθμού των δικαιούχων.

Τον Νοέμβριο του 2025, την οικονομική ενίσχυση είχαν λάβει 1.452.246 πολίτες, με το ποσό να ανέρχεται σε 250 ευρώ και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να διαμορφώνεται σε 363 εκατ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026, η ενίσχυση διευρύνθηκε, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 1.925.361 και το ποσό να αυξάνεται στα 300 ευρώ. Το δημοσιονομικό κόστος διαμορφώθηκε τότε στα 578 εκατ. ευρώ.

Από τον Νοέμβριο, το ποσό ανεβαίνει στα 400 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι αυξάνονται κατά περίπου 744.500 σε σχέση με το 2025. Οι περισσότεροι νέοι δικαιούχοι προέρχονται από την κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112. Μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται δαπάνη 712 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις στις συντάξεις από τα τέλη Δεκεμβρίου

Η ενίσχυση του Νοεμβρίου αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού πακέτου μέτρων για τους συνταξιούχους. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου 2027, όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση που θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Έτσι, αύξηση θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σήμερα σε 2,6%, με το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, δεν είναι οριστικό. Θα καθοριστεί με βάση τις τελικές μακροοικονομικές εκτιμήσεις που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2026.

Από το 2023 οι συντάξεις έχουν αυξηθεί 16,4%

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί βάσει του συνδυασμού ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026.

Η σωρευτική αύξηση την περίοδο 2023-2026 ανέρχεται έτσι σε 16,4%, με συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 2,5 δισ. ευρώ. Με την αύξηση του Ιανουαρίου 2027, η σωρευτική αύξηση από το 2023 αναμένεται να φτάσει το 19%, ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος θα ανέλθει σε περίπου 3,25 δισ. ευρώ.

Η πολιτική των αυξήσεων θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, το πρόσθετο ετήσιο κόστος των αυξήσεων στις συντάξεις αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,7 δισ. ευρώ το 2030, σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα του 2026.