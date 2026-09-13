Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να ανοίξουν σπίτια

Φορολογικά κίνητρα προς του ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να ανοίξουν τα σπίτια τους προς ενοικιαστές ζητά η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), ενώ τονίζει πως θα πρέπει να εφαρμοστεί και ένα πιστοποιητικό φερεγγυότητας ενοικιαστή.

Ο επικεφαλής της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, ανέφερε για το ζήτημα των ενοικίων ότι η προσφορά δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση για τα ακίνητα, ιδιαίτερα στην κατηγορία των μικρών κατοικιών αφού είναι αυτές που αναζητούν περισσότερο οι ενοικιαστές αλλά δεν έχουν παραχθεί σε επαρκή αριθμό τα τελευταία 20-25 χρόνια, γεγονός που εντείνει την πίεση στην αγορά.

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Μιλώντας στη ΕΡΤ, ο Στράτος Παραδιάς επισήμανε πως απαιτούνται περισσότερα κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες, προκειμένου κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανάγκη για φορολογικά κίνητρα, μεταξύ άλλων για κατοικίες που παραμένουν κλειστές και θα μπορούσαν να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Ένα από τα κίνητρα που προβλέπονται σήμερα είναι η τριετής φορολογική απαλλαγή για συγκεκριμένες κατοικίες που επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΠΟΜΙΔΑ, ο ιδιοκτήτης συχνά δεν γνωρίζει την οικονομική συνέπεια του υποψήφιου ενοικιαστή, ενώ σήμερα δεν υπάρχει ένας άμεσος και εύκολος τρόπος για τον τελευταίο να αποδείξει τη φερεγγυότητά του. Για τον λόγο αυτό, ζητά την εφαρμογή ενός πιστοποιητικού φερεγγυότητας ενοικιαστή, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.

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Η λογική, όπως την περιέγραψε, είναι ότι ένας ενοικιαστής που θα διαθέτει πιστοποιημένη οικονομική συνέπεια θα αποκτά πλεονέκτημα στην αναζήτηση κατοικίας. «Αντί δηλαδή να είναι ο ενοικιαστής που κυνηγάει τον ιδιοκτήτη, θα είναι ο ιδιοκτήτης που θα κυνηγάει τον ενοικιαστή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγασης που συναντούν εργαζόμενοι οι οποίοι αναγκάζονται να εργαστούν στην επαρχία ή σε κάποιο νησί, ο Στράτος Παραδιάς δήλωσε ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε συγκεκριμένες περιοχές και υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από την Πολιτεία σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε λύσεις, ακόμη και με τη μίσθωση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί προσωρινή στέγαση για εργαζόμενους, αλλά τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να δώσουν πραγματική λύση στο πρόβλημα.

Σχετικά με την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος και τη σύνδεσή της με τα μέτρα για την επιστροφή ενοικίου, ανέφερε ότι δεν είναι φορολογικό κίνητρο και ζήτησε να υπάρξουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική αδυναμία τραπεζικής πληρωμής, όπως πολύ μικρά ενοίκια, ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών και περιπτώσεις ενοικίων που έχουν κατασχεθεί.