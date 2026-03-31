Η ΕΚΤ δεν αποκλείεται να πάει σε αύξηση επιτοκίων από τον Απρίλιο, λέει ο Μάντις Μίλερ

Ο Μάντις Μίλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει μια αύξηση του κόστους δανεισμού στη συνεδρίαση της ΕΚΤ του επόμενου μήνα, σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υψηλές.

«Είναι πολύ δύσκολο να πούμε σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε μέχρι τα τέλη Απριλίου», δήλωσε ο Εσθονός αξιωματούχος της ΕΚΤ σήμερα Τρίτη (31.3.2026) σε συνέντευξή του στο Ταλίν μιλώντας για την πιθανότητα η ΕΚΤ να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων εάν ο πόλεμος συνεχθστεί. «Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αλλαγές στα επιτόκια ήδη από τον Απρίλιο, εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ενώ οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ ζητούν χρόνο για να αξιολογήσουν πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα στον πληθωρισμό στην Ευρώπη, ορισμένοι ήδη τείνουν προς τη δράση. Οι χρηματιστές προεξοφλούν αυξήσεις έως και τριών τετάρτων της μονάδας από την ΕΚΤ φέτος, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή περιορίζουν τις ενεργειακές προμήθειες από την περιοχή του Κόλπου.

Με την ΕΚΤ να αναμένεται να καθορίσει τη νομισματική πολιτική της στις 30 Απριλίου, ο Μίλερ τόνισε ότι θα παρακολουθεί στενά τους μισθούς και την αγορά εργασίας ως βασικούς δείκτες ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων ενώ παράλληλα θα κάνει διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών όπου η ενέργεια αποτελεί σημαντική εισροή, όπως οι αεροπορικές εταιρείες.

Για να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη, οι άνθρωποι θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν τους μισθούς τους να αυξάνονται περισσότερο, σύμφωνα με τον Μίλερ που πρόσθεσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει επίσης να έχουν κατά νου τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην αγορά και μεταξύ των καταναλωτών.