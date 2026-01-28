Η Ελλάδα στην 4η θέση των πιο «ονειρεμένων προορισμών» για τους Ισπανούς

Στην τέταρτη θέση των πιο «ονειρεμένων προορισμών» βρίσκεται η Ελλάδα για τους Ισπανούς τουρίστες με ποσοστό 14,9%, πίσω από την Ιαπωνία με 21,3%, την Ιταλία με 20,6% και τις σκανδιναβικές χώρες με 15,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας με τίτλο «Ávoris Travel Insights – Η Πυξίδα των ταξιδιών του 2026: Πραγματικές τάσεις και όνειρα προς εκπλήρωση».

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στη 46η Διεθνή Τουριστική Έκθεση FITUR, που καταγράφει τις προθέσεις, προτιμήσεις και κίνητρα των Ισπανών τουριστών, η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός για αυτούς, καθώς τα ταξίδια συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητα ακόμη και σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Εκτιμάται ότι εντός του έτους οι Ισπανοί θα διαθέσουν για ταξίδια 29,4 δισ. ευρώ, με το ήμισυ της συνολικής δαπάνης να αφορά τα διεθνή ταξίδια, τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% του συνόλου. Ο μέσος προϋπολογισμός ανά οικογένεια θα φτάσει στα 3.090 ευρώ (αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2025), ενισχύοντας τον τουρισμό αναψυχής ως βασική τους προτεραιότητα.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην έκθεση για μια ακόμα χρονιά, με συνεκθέτες τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής, την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), το Σύνδεσμο των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), καθώς και πολλές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Η παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση σημείωσε ρεκόρ επισκεψιμότητας, αποτυπώνοντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών από την ισπανική και λατινοαμερικανική αγορά. Την έκθεση επισκέφθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία, Απόστολος Μπαλτάς, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του Γραφείου ΟΕΥ, Παντελή Γκάτσιο, και τον πρόεδρο του Ισπανο – Ελληνικού Επιμελητηρίου, Ανδρέα Παππά, μεταξύ άλλων.

Στη διάρκεια της έκθεσης, με πρωτοβουλία του ΕΟΤ, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης με τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Κώτσογλου, και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκο Αλεξάκη, συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΤΤΟΟ Europamundo, από τους ισχυρότερους ταξιδιωτικούς ομίλους για τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την Ευρώπη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και η πιθανότητα πραγματοποίησης τον προσεχή Οκτώβριο στην Κρήτη του ετήσιου συνεδρίου του Europamundo, με παρουσία περισσοτέρων από 350 διευθυνόντων συμβούλων και υψηλόβαθμων στελεχών των σημαντικότερων ΤΤΟΟ της Λατινικής Αμερικής.

Συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 10.000 επιχειρήσεις (αύξηση 5% σε σχέση με το 2025) από 161 χώρες/περιοχές (+3%), 967 κύριοι εκθέτες (+9%) και 111 επίσημες αντιπροσωπίες (+9%), ενώ την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες του τουρισμού και 100.000 δυνητικοί ταξιδιώτες, με την παρουσία των μη Ισπανών επισκεπτών να αυξάνεται κατά 12%.

Τα έξι από τα εννέα περίπτερα της FITUR 2026, συνολικής έκτασης 56.500 τ.μ., φιλοξένησαν τα εθνικά περίπτερα των χωρών, ένα περίπτερο ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στο τουρισμό LGTB+, ενώ σε ξεχωριστό περίπτερο φιλοξενήθηκαν εκθέτες άλλων θεματικών μορφών τουρισμού, όπως η FITUR Woman, η FITUR Cruise, η FITUR Experience κ.ά.

Τέλος, η έκθεση απέφερε στην οικονομία της ισπανικής πρωτεύουσας έσοδα 505 εκατ. ευρώ έναντι των 455 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς (+11%) και διατήρηση 3.753 θέσεων εργασίας.