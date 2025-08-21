Η Ελλάδα στον χάρτη των data centers: Διεθνής κόμβος δεδομένων με επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας ψηφιακής εποχής, καθώς οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers) τη μετατρέπουν σε κομβικό σημείο για τη διακίνηση και την αποθήκευση πληροφοριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κολοσσοί όπως η Microsoft και η Google, αλλά και σημαντικοί ευρωπαϊκοί και αραβικοί όμιλοι, σε συνδυασμό με εγχώριους παίκτες όπως η ΔΕΗ και η Lancom, υλοποιούν έργα που αγγίζουν τα δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη.

Dromeus Capital – Apto: Το νέο mega project στα Σπάτα

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο κέντρο δεδομένων που σχεδιάζει η Dromeus Capital, σε συνεργασία με την Apto, έναν νέο αλλά ιδιαίτερα δυναμικό πάροχο data centers στην Ευρώπη. Η επένδυση, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη δύο διώροφων κτιρίων, τα οποία θα περιλαμβάνουν αίθουσες δεδομένων, έναν υπερσύγχρονο υποσταθμό ισχύος 80 MVA, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 2026.

Πέρα από την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, η επένδυση υπόσχεται νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και στη λειτουργία, τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω συνεργασιών και προμηθειών, αλλά και προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Η στρατηγική τοποθεσία, δίπλα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς διαδρόμους, καθιστά την περιοχή σημαντικό τεχνολογικό κόμβο.

Data In Scale – ΔΕΗ και DAMAC: Η συμμαχία Ελλάδας – ΗΑΕ

Παράλληλα, στο φουλ βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή ενός ακόμη μεγάλου data center στα Σπάτα. Πρόκειται για το έργο της Data In Scale, της κοινοπραξίας που έχουν συστήσει η ΔΕΗ και η EDGNEX Data Centers, θυγατρική του ομίλου DAMAC από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το κέντρο δεδομένων αναπτύσσεται σε ακίνητο 32 στρεμμάτων και έχει ήδη εισέλθει στη φάση θεμελίωσης, με την Ten Brinke και την TenTec να αναλαμβάνουν την υλοποίηση.

Η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στα τέλη του 2026, ενώ οι επενδυτές αναφέρουν ότι στο σχήμα αναμένεται να συμμετάσχει και άλλος ισχυρός εταίρος, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ακίνητο προοριζόταν αρχικά για εμπορικές χρήσεις, ωστόσο η αλλαγή πλεύσης σηματοδοτεί τη στροφή μεγάλων ομίλων προς την ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακών υποδομών.

DATA4 – Hermes-B: Η γαλλική είσοδος στην Παιανία

Τη δική της δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά φέρνει η γαλλική DATA4, η οποία αναπτύσσει στην Παιανία το έργο Hermes-B. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα να αγγίξει τα 500 εκατομμύρια στη δεύτερη φάση. Το έργο εκτείνεται σε μια από τις μεγαλύτερες διαθέσιμες εκτάσεις της περιοχής, άνω των 75.000 τετραγωνικών μέτρων, και περιλαμβάνει τρία data centers συνολικής ισχύος 90 MW. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης τοποθετείται μεταξύ τέλους 2026 και αρχών 2027, ενώ κατά την περίοδο ανάπτυξης θα απασχολήσει περισσότερους από 500 εργαζομένους, ενισχύοντας την τοπική αγορά εργασίας.

Microsoft: Το cluster στην Ανατολική Αττική

Η Microsoft, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει την εγκατάσταση τριών κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, προχωρά με το έργο ATH04 στην περιοχή Σπάτων – Αρτέμιδος. Το έργο εντάσσεται στο επενδυτικό σχέδιο «Investment in Data Centers in Greece» και θα αναπτυχθεί στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι.

Το νέο κέντρο δεδομένων θα περιλαμβάνει δύο υποτμήματα με συνολική ισχύ 19,2 MW IT, ενώ η συνολική παροχή ισχύος θα φτάνει τα 25 MW. Η Microsoft αναπτύσσει έτσι ένα ενιαίο cluster στην Ανατολική Αττική, που θα αποτελέσει τον πυρήνα των cloud υπηρεσιών της στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Google: Το ελληνικό cloud region

Ακόμη πιο φιλόδοξα είναι τα σχέδια της Google, η οποία έχει ανακοινώσει τη δημιουργία τριών data centers στην Ελλάδα που θα φιλοξενήσουν το ελληνικό cloud region. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα αποφέρει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2030, ενώ θα δημιουργήσει 19.400 νέες θέσεις εργασίας. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι στο ψηφιακό της μέλλον.

Lancom: Ο ελληνικός παίκτης με διεθνή φιλοδοξία

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Lancom ξεχωρίζει ως η μόνη αμιγώς ελληνική εταιρεία που καταφέρνει να σταθεί απέναντι στους διεθνείς κολοσσούς. Η εταιρεία επεκτείνει με ταχύ ρυθμό τη δραστηριότητά της, επενδύοντας στην ολοκλήρωση του Balkan Gate στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ανάπτυξη ενός νέου data center στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι το Balkan Gate να εξελιχθεί σε βασικό κόμβο διακίνησης δεδομένων στα Βαλκάνια, αμφισβητώντας την κυριαρχία που μέχρι σήμερα κατέχει η Σόφια. Έτσι, η Lancom επιδιώκει να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη σημεία αναφοράς στον χάρτη της ψηφιακής οικονομίας της περιοχής.

Οι παραπάνω επενδύσεις, που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο έως το 2026-2027, δίνουν στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία να εδραιωθεί ως στρατηγικός κόμβος δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν πρόκειται μόνο για έργα που ενισχύουν τις ψηφιακές υποδομές και αναβαθμίζουν τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για μια συνολική αναδιαμόρφωση της οικονομίας.

Με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, σημαντικά οφέλη για την τοπική επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και με άνοιγμα δρόμου σε τομείς όπως το cloud computing, η τεχνητή νοημοσύνη και οι προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης τεχνολογίας. Εξελίσσεται σε διεθνή κόμβο δεδομένων και σε ελκυστικό προορισμό για στρατηγικές επενδύσεις, αποκτώντας ρόλο πρωταγωνιστή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής.