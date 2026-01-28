Η ελληνική ναυτιλία ενίσχυσε περαιτέρω τη δύναμή της κατά 0,9%

Αύξηση 0,9% κατέγραψε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ποσοστό υψηλότερο από την αύξηση 0,6% που είχε σημειωθεί στη σύγκριση Νοεμβρίου 2024 προς Νοέμβριο 2023, με τον συνολικό αριθμό των πλοίων να ανέρχεται πλέον σε 1.849, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ελληνικός εμπορικός στόλος περιλαμβάνει πλοία 100 κόρων και άνω, με την ολική τους χωρητικότητα να φτάνει τους 34.808.872 κόρους τον Νοέμβριο του 2025.

Η συνολική χωρητικότητα παρουσίασε μείωση 2,8% σε ετήσια βάση, εξέλιξη ηπιότερη σε σχέση με τη μείωση 4,1% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 με τον Νοέμβριο 2023.