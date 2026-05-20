Μακρο-οικονομία

Κωστής Χατζηδάκης στο Βερολίνο: Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας

Συνεργασία ελληνικής και γερμανικής κυβέρνησης σε έρευνα-τεχνολογία και γεωργία συμφωνήθηκε στο Βερολίνο
Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz
Συνεργασία με την γερμανική κυβέρνηση στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, αλλά και στη γεωργία με την αξιοποίηση εκ μέρους της Ελλάδας καλών πρακτικών της Γερμανίας, συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο.

«Η Ελλάδα από “μαύρο πρόβατο” έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζεται πλέον παντού. Οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές βλέπουν στην Ελλάδα μια χώρα σταθερότητας, αξιοπιστίας και προοπτικής, που έχει αφήσει πίσω της την εποχή της κρίσης και της αβεβαιότητας», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Στις συναντήσεις που είχα στο Βερολίνο επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, καθώς και τις σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων που έχουν δημιουργηθεί. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με συνέπεια την ίδια πολιτική που συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη, ώστε η Ελλάδα να ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα και οι πολίτες να βλέπουν ολοένα και περισσότερο τα οφέλη αυτής της προόδου στην καθημερινότητά τους».

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών, Alexander Dobrindt, στην οποία επιβεβαιώθηκε η συναντίληψη των δυο χωρών για τα θέματα της μετανάστευσης, καθώς και η διμερής τους συνεργασία για τα ίδια ζητήματα. Ο Έλληνας αντιπρόεδρος σημείωσε σε αυτή τη συνάντηση ότι η Ελλάδα θα θέσει σε εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 12η Ιουνίου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Alexander Dobrindt
Ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε ακόμα με την υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Dorothee Bär. Πρότεινε και συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, η οποία θα συντελέσει στην υιοθέτηση από την ελληνική πλευρά πρακτικών που εφαρμόζονται στη Γερμανία και που μπορούν να αναβαθμίσουν την έρευνα και να προωθήσουν τη σύνδεσή της με τις επιχειρήσεις.

Ο Κωστής Χατζηδάκης με την υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας της Γερμανίας, Dorothee Bär
Επίσης, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Alois Rainer, κατά την οποία συμφωνήθηκε να γίνει μια μικτή ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθούν ιδέες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές του ελληνικού γεωργικού τομέα.

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων της Γερμανίας, Alois Rainer
Δεδομένου ότι τελευταία στιγμή προέκυψε κώλυμα λόγω ασθενείας της υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας, Katherina Reiche, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονομίας, Dr. Thomas Steffen. Στη συνάντηση συζητήθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία. Από την πλευρά του ο Γερμανός υφυπουργός επεσήμανε ότι η Γερμανία έχει να διδαχθεί από την πορεία οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον υφυπουργό Οικονομίας της Γερμανίας, Dr. Thomas Steffen
Επιπλέον, ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Armin Laschet. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, οι προκλήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Armin Laschet
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισκέφτηκε ακόμα το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Bundestag, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε σύντομη συνομιλία με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz, με τον Επικεφαλής της Γερμανικής Καγκελαρίας, Thorsten Frei, καθώς και με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU, Jens Spahn. Επίσης, είχε γεύμα εργασίας με Γερμανούς βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU και του CSU.

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Επικεφαλής της Γερμανικής Καγκελαρίας, Thorsten Frei
Ο Κωστής Χατζηδάκης συνομιλεί με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU, Jens Spahn

Tέλος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων. Yπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη διοργανώθηκε μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος Hanns Seidel.

