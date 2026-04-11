Η Ευρώπη κινδυνεύει με έλλειψη καυσίμων για αεροπλάνα σε λίγες εβδομάδες, προειδοποιεί ο οργανισμός αεροδρομίων

Η βιομηχανία αεροδρομίων της Ευρώπης προειδοποιεί ότι η ήπειρος ενδέχεται να αντιμετωπίσει συστηματική έλλειψη καυσίμων για αεροπλάνα εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σε τρεις εβδομάδες.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI) ζητά επείγουσα δράση σε ολόκληρη την ΕΕ για την εξασφάλιση καυσίμων ενόψει της κορύφωσης της καλοκαιρινής περιόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ημερομηνία 9 Απριλίου, το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης ανέφερε ότι η έλλειψη καυσίμων θα «βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία», επιδεινώνοντας τον μακροοικονομικό αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι Financial Times ήταν οι πρώτοι που αναφέρθηκαν στην επιστολή την Παρασκευή (10.4.2026). Το Reuters προβάλει επίσης το σχετικό θέμα σημειώνοντας ότι η αεροπλοΐα συνεισφέρει 851 δισ. ευρώ σε ΑΕΠ για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και υποστηρίζει 14 εκατ. θέσεις εργασίας, με τα αεροδρόμια να διαχειρίζονται το 26% των εξαγωγών της Ευρώπης σε αξία, βάσει δεδομένων έως το 2019 από μελέτη του ACI. Μια συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει χαρτογράφηση, αξιολόγηση ή παρακολούθηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας καυσίμων αεροπλάνων σε ολόκληρη την ΕΕ, αναφέρει σε επιστολή του ο γενικός διευθυντής της ACI, Olivier Jankovec.

Ο οργανισμός ζήτησε από την Επιτροπή να παρέμβει και να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες διαθεσιμότητες καυσίμων αεροπλάνων με βάση τις ανάγκες, να εντοπίσει εναλλακτικές πηγές εισαγωγής, να αξιολογήσει τις απειλές για τις ροές καυσίμων εντός της ΕΕ και να αξιολογήσει τα εμπορικά και στρατηγικά επίπεδα αποθεμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές των καυσίμων για τα αεροπλάνα έχουν υπερδιπλασιαστεί στα 150 έως 200 δολάρια ανά βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες, ένα οικονομικό πλήγμα για έναν κλάδο όπου τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων.

Η επιστολή ζητούσε επίσης μια σειρά άμεσων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής άρσης των περιορισμών εισαγωγής καυσίμων για αεροπλάνα, δηλαδή εκείνων που προβλέπονται από τον νέο κανονισμό της ΕΕ για το μεθάνιο, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027.

Ο Jankovec προειδοποίησε ότι οι κανόνες έχουν ήδη αποθαρρύνει τους πωλητές καυσίμων τρίτων χωρών από την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας για αυτό το καλοκαίρι.

Προτείνεται επίσης η συλλογική αγορά καυσίμων για αεροπλάνα από την ΕΕ και στοχευμένες υποχρεώσεις από την πλευρά των διυλιστηρίων για τη διασφάλιση της παραγωγής και την ένταξη αεροδρομίων, αεροπορικών εταιρειών και φορέων επίγειας εξυπηρέτησης στην κρατική βοήθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης.