Οι άνδρες «ανθίζουν» την βιομηχανία αρωμάτων – Πωλήσεις 18 εκατ. δολαρίων μέσω του TikTok

Η αγορά αρωμάτων γνωρίζει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή ανάπτυξη, η οποία βασίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στο μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν οι άντρες σε αυτό το πεδίο, με τα premium και luxury προϊόντα να είναι αυτά που κυριαρχούν στις πωλήσεις.

Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς παίζουν τα social media και ιδιαίτερα το TikTok, όπου οι influencers αρωμάτων (κυρίως άντρες) έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα απίστευτα ποσά στο TikTok

Σύμφωνα με στοιχεία του Charm.io που αναλύθηκαν για το Bloomberg News, ο αριθμός των influencers που προωθούν ανδρικά αρώματα αυξήθηκε περίπου 12 φορές από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, ξεπερνώντας σημαντικά την αντίστοιχη αύξηση στα γυναικεία αρώματα.

Η άνθηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις ΗΠΑ μετά την πανδημία, όπου οι πωλήσεις ανδρικών αρωμάτων μέσω του TikTok ξεπέρασαν τις πωλήσεις γυναικείων αρωμάτων τα τελευταία δύο χρόνια, φτάνοντας στο αποκορύφωμα των 18 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Estée Lauder και οι υπόλοιπες διάσημες μάρκες

Η αυξημένη ζήτηση αποτελεί έναν από τους λόγους που ο κολοσσός καλλυντικών Estée Lauder ενδιαφέρθηκε για την εξαγορά της ισπανικής Puig Brands. Η Puig διαθέτει γνωστές μάρκες όπως οι Penhaligon’s, Byredo, Rabanne και Jean Paul Gaultier και κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα premium ανδρικά αρώματα πέρυσι, με 16%.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών τερματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και ενώ μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Estée Lauder απέναντι στη L’Oréal, η οποία διατηρεί την πρώτη θέση στις παγκόσμιες πωλήσεις αρωμάτων.

Τα premium αρώματα

Τα premium αρώματα αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, παρά τις υψηλές τιμές τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Euromonitor που ανέλυσε η Bloomberg Intelligence, περίπου το 86% των συνολικών πωλήσεων αρωμάτων στις ΗΠΑ αφορά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τις πωλήσεις αυτές να ανέρχονται πέρυσι στα 16 δισ. δολάρια.

Η αγορά ανδρικών premium αρωμάτων στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια, με τις εταιρείες να βλέπουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι η χρήση αρωμάτων στους άνδρες παραμένει υψηλότερη στην Ευρώπη, ακολουθούν οι ΗΠΑ και στη συνέχεια η Ασία, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

Τα αρώματα απομιμήσεις

Την ίδια ώρα, οι νεότεροι καταναλωτές, και ιδιαίτερα η Gen Z, αγοράζουν πιο εύκολα αρώματα από διαδικτυακά καταστήματα χωρίς να τα έχουν δοκιμάσει προηγουμένως, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται λιγότερο πιστοί σε συγκεκριμένες μάρκες και πιο πρόθυμοι να δοκιμάσουν διαφορετικά brands και τιμές.

Οι αγοραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν αρώματα υψηλής ποιότητας και πολυτελείας, αλλά έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, αυξάνουν τη ζήτηση για αντίγραφα και πιο προσιτά αρωματικά σπρέι, σύμφωνα με την Deborah Aitken , ανώτερη αναλύτρια της Bloomberg Intelligence.

Έτσι, έχει εμφανιστεί ραγδαία άνοδος στα προϊόντα «dupes», δηλαδή στα φθηνά αντίγραφα γνωστών αρωμάτων. Οι 10 πιο δημοφιλείς λογαριασμοί πώλησης αρωμάτων στο TikTok Shop δραστηριοποιούνται κυρίως σε αυτή την κατηγορία, καταγράφοντας συνολικά περίπου 82 εκατ.δολάρια σε πωλήσεις μέσα σε ένα έτος έως τον Μάρτιο.

Η τάση αυτή ενισχύεται από καταναλωτές που θέλουν να αποκτήσουν αρώματα πολυτελείας αλλά διαθέτουν περιορισμένο μπάτζετ, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.