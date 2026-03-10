Η γαλλική εταιρεία Nexans δοκιμάζει με επιτυχία καλώδιο HVDC 525 kV σε βάθος 3.000 μέτρων

Σε σημαντική τεχνολογική εξέλιξη προχώρησε η γαλλική εταιρεία Nexans, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη δοκιμή ενός καλωδίου HVDC 525 kV σε βάθος 3.000 μέτρων.

Αναλυτικότερα, η δοκιμή της εταιρείας έδειξε απόδοση κατά 30% υψηλότερη σε σχέση με τα συνήθη πρότυπα του κλάδου, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του καλωδίου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εργασιών της Nexans για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector, εκ μέρους του φορέα υλοποίησης ΑΔΜΗΕ.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Πασκάλ Ραντύ, αντιπρόεδρος της Nexans: «Η επίτευξη βάθους 3.000 μέτρων θέτει ένα νέο ορόσημο για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε βαθιά νερά. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο ρεκόρ των 2.150 μέτρων που επιτεύχθηκε προ μηνών στη διασύνδεση Tyrrhenian Link, αποδεικνύει την τεχνογνωσία της Nexans στην τεχνολογία HVDC. Αντανακλά δεκαετίες εμπειρίας και τις δεξιότητες των ομάδων μας, που συνεχίζουν να ωθούν τα όρια».