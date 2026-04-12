Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον προϋπολογισμό: Νέες προβλέψεις στις 30 Απριλίου, αντοχές στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Σε αναθεώρηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για το 2026 αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα που προέκυψαν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, ο ρυθμός ανάπτυξης για φέτος στην οικονομία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 2% (από 2,2% το 2025), έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,4% στον Προϋπολογισμό. Παράλληλα, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα, πιθανόν γύρω στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο.

Η αναθεώρηση θα αποτυπωθεί επίσημα στις 30 Απριλίου, με την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029. Το θέμα εξετάζεται ήδη από τα τέλη Μαρτίου σε συνεχείς συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου με στελέχη της Κομισιόν, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το Πάσχα.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς πολλές χώρες αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Εαρινές Προβλέψεις στα τέλη Μαΐου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη μειώσει την εκτίμησή του για την ανάπτυξη της Ελλάδας στο 1,8% (από 2%), ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τοποθετεί τον ρυθμό στο 2%, από 2,1% προηγουμένως.

Ανάλογη προσαρμογή έκανε και η Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέποντας ανάπτυξη 1,9% (από 2,1%) και πληθωρισμό 3,1% για το 2026, επικαλούμενη τις πιέσεις από τις αγορές ενέργειας και τις διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Παρά την επιδείνωση των προβλέψεων, η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική εικόνα. Όπως επισημαίνεται, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ για το 2025 και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στο 146% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Τα οριστικά στοιχεία για το 2025 αναμένονται στις 22 Απριλίου, ενώ οι επικαιροποιημένες προβλέψεις θα παρουσιαστούν στις 30 Απριλίου.

Τι προέβλεπε ο Προϋπολογισμός

Ο φετινός Προϋπολογισμός είχε βασιστεί σε μέση τιμή πετρελαίου Brent στα 62,4 δολάρια ανά βαρέλι, μία σχετικά συντηρητική εκτίμηση με βάση τα δεδομένα στα τέλη του 2025.

Ωστόσο, είχε προβλεφθεί και ένα δυσμενές σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η τιμή του πετρελαίου θα ήταν έως και 50% υψηλότερη. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάπτυξη θα υποχωρούσε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 1,9%, ενώ ο πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 3,1%.

Σήμερα, το σενάριο αυτό δεν είναι πλέον θεωρητικό, καθώς το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας τόσο το βασικό όσο και το δυσμενές σενάριο. Για το υπόλοιπο του 2026, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν τιμές κοντά στα 95-100 δολάρια, επίπεδα που παραπέμπουν στο «κακό» σενάριο του Προϋπολογισμού και τα οποία θα ληφθούν υπόψη στις νέες εκτιμήσεις.