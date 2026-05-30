«Οπλισμένη» με 90 νέα γιγαβάτ ΑΠΕ η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το φετινό καυτό καλοκαίρι – Συντονισμός στα Βαλκάνια για να αποφύγουμε υψηλές τιμές

Σημαντική άμυνα για την Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι και εν μέσω ενεργειακής κρίσης αποτελούν τα 90 GW νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που εγκαταστάθηκαν μέσα σε ένα μόλις έτος.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ρυθμιστή ενέργειας, ACER, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση 22% στα φωτοβολταϊκά σε σχέση με πέρυσι, αλλά και ο έντονος ρυθμός 107% με τον οποίο τρέχει η αποθήκευση ενέργειας ανά την Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μια πτώση 11% στην ηλεκτροπαραγωγική ισχύ του άνθρακα και 3% στο φυσικό αέριο.

Αυτό, λοιπόν, είναι το τοπίο πανευρωπαϊκά ενόψει της θερινής περιόδου, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμή φέτος, ανεβάζοντας τις ανάγκες για κλιματισμό. Ενδεικτικά, ο ACER αναμένει 2,5% υψηλότερη ζήτηση ρεύματος φέτος.

Ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες έκαναν την εμφάνισή τους σε χώρες όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία, πιέζοντας από νωρίς το ηλεκτρικό σύστημα που πρέπει να ανταποκριθεί για να μην υπάρξουν ελλείψεις.

Έτσι, χώρες όπως η Ελλάδα έχουν σπεύσει να απομακρύνουν από τους πιο κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού τις προγραμματισμένες συντηρήσεις μονάδων παραγωγής, ώστε να τις έχουν έτοιμες όταν θα τις χρειαστούν.

Ένα πρόβλημα που παρατηρείται, πάντως, είναι η διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών, που έχει υποχωρήσει από τις 106 TWh πέρυσι σε 87 TWh φέτος.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο ρυθμιστής “έτρεξε” μια σειρά από σενάρια, βάσει των οποίων δεν διαβλέπει ελλείψεις σε καμία χώρα εκτός από την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη Β. Ιρλανδία, τη Δανία και τη Μολδαβία.

Συντονισμός στη ΝΑ Ευρώπη για να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι συγκεκριμένα μέτρα αποφασίστηκαν από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης προκειμένου να μην σημειωθεί στο εξής μια νέα «μίνι» ενεργειακή κρίση όπως αυτή που τις έπληξε το καλοκαίρι του 2024.

Πλέον, έχει γίνει καλύτερος συντονισμός αναφορικά με την αξιοποίηση των διασυνδέσεων και το πρόγραμμα συντηρήσεων. Έτσι, η ελπίδα είναι ότι πέρα από την επάρκεια θα αντιμετωπιστεί καλύτερα και το θέμα των τιμών του ηλεκτρισμού.

Ως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι προθεσμιακές τιμές στο χρηματιστήριο ΕΕΧ για την Ελλάδα βρίσκονται στα 126 ευρώ/MWh για τον Ιούλιο και στα 115 ευρώ για τον Αύγουστο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ένδειξη, ενώ οι πραγματικές τιμές θα διαμορφωθούν με βάση μια πληθώρα παραγόντων, από την τιμή του φυσικού αερίου μέχρι τις καιρικές συνθήκες.