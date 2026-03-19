Η συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ για τους δασμούς έλαβε την πρώτη έγκριση από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

Η εμπορική συμφωνία που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επικύρωση της οποίας από τους Ευρωπαίους ήταν σε νεκρό σημείο εδώ και μήνες, έλαβε ένα πρώτο «πράσινο φως» από Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ενέκρινε την εφαρμογή της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιουλίου 2025 ανακοινώθηκε από το Λευκό Οίκο και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Περιλαμβάνει δασμολογικές ρυθμίσεις, αλλά και άλλα εμπορικά μέτρα και συμφωνίες μεταξύ των μερών που σχετίζονται με την ενέργεια, τη σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων και άλλους τομείς.

Οι δασμοί στις αμερικανικές εισαγωγές θα ανέρχονται σε 15%, ένα ανώτατο όριο που θα καλύπτει τη μεγάλη πλειονότητα των εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, όπως φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοκίνητα και ημιαγωγούς. Συμφωνήθηκε επίσης η αμοιβαία κατάργηση δασμών για προϊόντα στρατηγικής σημασίας, όπως αεροσκάφη και εξαρτήματα, ορισμένα γενόσημα φάρμακα, ορισμένα αγροτικά προϊόντα, κρίσιμες πρώτες ύλες κ.α..

Έγκριση από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Πλέον, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την κατάργηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως είχαν δεσμευθεί οι Βρυξέλλες στη συμφωνία αυτή, συνδυάζοντάς την με δικλείδες ασφαλείας. Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να μειώσουν στο 15% τους δασμούς στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, από το 30% που είχε απειλήσει να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου συνόδευσε ωστόσο την εφαρμογή της συμφωνίας με ρήτρες διασφάλισης που επιτρέπουν κυρίως να μειωθεί σε δύο χρόνια η κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών, και να καθυστερήσει ή να ανασταλεί, αν οι ΗΠΑ αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η εφαρμογή της συμφωνίας θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το σύνολο των ευρωβουλευτών με ψηφοφορία στην Ολομέλεια, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Αυτή η πρώτη ευνοϊκή έκβαση (29 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, εννέα κατά, ενώ υπήρξε και μία αποχή) σημαίνει πως η συμφωνία του Τέρνμπερι είναι στο εξής σε καλό δρόμο στο Ευρωκοινοβούλιο έπειτα από μια πολυτάραχη διαδρομή.

Μετά την υπογραφή της, επικρίθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και είχε κακή υποδοχή στο Ευρωκοινοβούλιο, με πολλούς βουλευτές και ηγέτες να προσάπτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προχώρησε σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Ενώ όμως η διαδικασία έγκρισης από το Ευρωκοινοβούλιο εμφανιζόταν έτοιμη να ξεκινήσει στις αρχές της χρονιάς, δύο γεγονότα την σταμάτησαν και πάλι: τον Ιανουάριο, οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία οδήγησαν σε μια πρώτη αναστολή των εργασιών της επιτροπής. Το ίδιο συνέβη τον Φεβρουάριο, αυτή τη φορά λόγω της ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, της πλειονότητας των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία στις αρχές του 2025.

Οι ευρωβουλευτές ανέστειλαν και πάλι τη διαδικασία εν αναμονή «διευκρινίσεων» από τις ΗΠΑ που έχουν πραγματικά δεσμευθεί να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, παρά τις νομικές αβεβαιότητες για τους αμερικανικούς δασμούς.