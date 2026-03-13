Η τελική λίστα με τα 63 προϊόντα διατροφής στα οποία μπαίνει πλαφόν – Από ρύζι, ψωμί και γάλα μέχρι τροφές για κατοικίδια

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι υπουργικές αποφάσεις για τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων αυξήσεων στις τιμές λόγω της κρίσης που πυροδοτεί η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και οι άλλες παρενέργειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στις υπουργικές αποφάσεις για τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνεται ο αναλυτικός κατάλογος των 63 κατηγοριών αγαθών που θεωρούνται απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα τρόφιμα περιλαμβάνονται ρύζι, ψωμί για τοστ, ψωμί φρατζόλα, φρυγανιές, μακαρόνια τύπου σπαγγέτι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια), πάριζα, γαλοπούλα αλλαντικών, κατεψυγμένα και φρέσκα ψάρια, νωπό χοιρινό, κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου, μοσχάρι, κρέας αρνιού, κατσικιού ή προβάτου, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και έτοιμα τυποποιημένα γεύματα από σούπερ μάρκετ.

Επίσης, περιλαμβάνονται βασικά γαλακτοκομικά και προϊόντα διατροφής όπως φρέσκο γάλα πλήρες και χαμηλών λιπαρών, γάλα υψηλής παστερίωσης πλήρες και χαμηλών λιπαρών, γάλα εβαπορέ, γιαούρτι από αγελαδινό γάλα, τυρί φέτα, λευκό τυρί, τυρί γκούντα, τυρί με χαμηλά λιπαρά, χυμός τομάτας διατηρημένος, αυγά, μαργαρίνες, βούτυρο αγελάδος, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, γλυκαντικές ουσίες για διαβητικούς, δημητριακά πρωινού, κρέμα και γάλα βρεφικής ηλικίας.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ακόμη καφές κάθε τύπου, σοκολάτες και σοκολατοειδή, μπισκότα και χυμός πορτοκαλιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα είδη καθημερινής διαβίωσης περιλαμβάνονται απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, απορρυπαντικά καθαρισμού επιφανειών και χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, οδοντόκρεμες, σερβιέτες και ταμπόν, ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά, σαμπουάν, σαπούνια, αφρόλουτρα, πάνες ακράτειας, πάνες για μωρά, μωρομάντηλα και σαμπουάν για μωρά. Τέλος, στον κατάλογο περιλαμβάνονται και τροφές για σκύλους και γάτες.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ