ΙΕΛΚΑ: Στο 1,84% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο

Αύξηση 1,84% κατέγραψε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Την ίδια ώρα, ο δείκτης τιμών και ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2025 εμφανίζεται μειωμένος κατά 0,63% σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση 1,29%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Τον Δεκέμβριο 2025, σε ετήσια βάση – σε σχέση με τον Δεκέμβριου 2024 – υπήρξε μείωση τιμών σε μερικές από τις πιο βασικές κατηγορίες προϊόντων των νοικοκυριών.

Αναλυτικότερα, τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών παρουσίασαν οι εξής κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,12%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -3,80%

Αυγά, βούτυρα, ζωμοί: -2,59%

Τυροκομικά: -2,10%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -1,84%

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις οφείλονται τόσο στην ομαλοποίηση της αγοράς όσο και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Ειδικά στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, η πτώση αποδίδεται κυρίως στα λαχανικά, τα οποία ευνοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Αντίθετα, σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα: +14,42%

Είδη πρωινού και ροφήματα: +8,28%

Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη: +6,78%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,92%

Αλλαντικά: +5,66%

Για τα φρέσκα κρέατα, το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι αυξήσεις οφείλονται αφενός στις διεθνείς ανατιμήσεις των εισαγόμενων προϊόντων – κυρίως του μοσχαριού λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου – και αφετέρου στις ασθένειες ζώων που έπληξαν περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα, με έμφαση στα αμνοερίφια. Οι αυξημένες τιμές πρώτων υλών φαίνεται πλέον να επηρεάζουν και τα αλλαντικά.

Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές κακάο και καφέ συνεχίζουν να πιέζουν ανοδικά τις τιμές σε γλυκά, προϊόντα πρωινού και ροφήματα, αλλά και σε κατεψυγμένα προϊόντα όπως παγωτά. Όπως σημειώνεται, οι πολύ υψηλές αυξήσεις στις πρώτες ύλες τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω κλιματικών συνθηκών, περνούν σταδιακά στα τελικά προϊόντα.

Γιατί συγκρατούνται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη γενικότερη τάση συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε τρεις βασικούς παράγοντες:

Την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τις οικονομίες κλίμακας των μεγάλων αλυσίδων

Την υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων

Την αυξημένη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί, καθώς αφορά μόνο λίγες ημέρες πωλήσεων του Οκτωβρίου.